El 18 de diciembre de este año será inaugurada la nueva infraestructura del aeropuerto internacional Jorge Chávez financiada con inversión privada. Por las dimensiones de su estructura, será una ciudad aeropuerto, un terminal aéreo de primer nivel que estará operativo en su totalidad en 2025.

Sin embargo, arrastra una falencia: el puente de acceso que está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estará listo en 2027 y mientras tanto se instalarán puentes modulares.

¿Quién cree que es el responsable de ese retraso? Una encuesta de Ipsos revela que un 22% señala al hoy detenido expresidente Pedro Castillo, bajo cuya gestión se debió licitar las obras y no lo hizo; un 20% señala a la actual mandataria Dina Boluarte por su lenta reacción y porque recién está iniciando una solución temporal al problema.

En tanto, un 51% de encuestados considera que no es ni Castillo ni Boluarte, sino que es el Estado el que siempre demora más que el sector privado en hacer sus obras.

En una entrevista con RPP el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que la demora en la entrega de la obra se debió, entre otros motivos, a que la gestión de Pedro Castillo no llevó a cabo las gestiones necesarias para garantizar que el proyecto estuviera listo simultáneamente con la inauguración del nuevo aeropuerto.

El acceso al terminal aéreo, un puente vial de 160 metros de longitud sobre el río Rímac debió culminarse en el año 2021. Hoy su ejecución estará a cargo del gobierno francés.

¿Tendrá impacto esta situación? Desde luego que sí. ¿Qué vía se utilizará para entrar y salir de la ciudad aeropuerto durante estos años? Todo se pone color de hormiga al saber que varios tramos de la avenida Faucett (otra vía de ingreso al terminal aéreo) estará cerrada por tres años por las obras de la Línea 4 del Metro.

FALTA INFORMACIÓN

¿Cómo se conectarán los puentes modulares con la estructura que ya tiene lista LAP? Lima Airport Partners respondió: “Venimos coordinando con Provias Nacional para que nos presenten el cronograma final de implementación de dichos puentes modulares y evaluar la conectividad con los viales internos en el aeropuerto. Toda vez que el MTC no ha considerado esta conexión en las obras de dichos puentes modulares, LAP está dispuesta a llevarlas a cabo, pero para ello se requiere de información, la cual venimos solicitando desde el año pasado en que nos fue presentada la medida de mitigación que suponen los puentes modulares”.

Precisaron que estas estructuras constituyen una medida de mitigación, ya que no cumplen con lo planificado en el puente definitivo que son cuatro carriles por lado y no dos. “Es importante dejar claro que LAP, en el marco del Contrato de Concesión firmado con el Gobierno peruano, no tiene potestad para construir fuera de los límites de la concesión del Jorge Chávez”, señalaron.

“Se debe velar porque los planes de ejecución y de desvío de esta obra de los puentes modulares temporales, así como de otras que se ejecutarán alrededor del aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se realicen sin impactar a los pasajeros, comercios y la población aledaña en general”, subrayaron.

Similar temperamento manifestó el ingeniero Alejandro Sánchez, director del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú- CD Lima. “La instalación de los puentes provisionales va a ser una medida de carácter paliativo. Debemos recordar que en la gestión del presidente Castillo se retiraron a muchos cuadros importantes del MTC y eso hay que volver a fortalecer. Habría que pensar en mejorar los sistemas de gestión”, subrayó.

Dato

“Este problema no solo afecta al turismo, sino al comercio, a los eventos que tanto promovemos. Nos hemos reunido con los ministros de Transportes que han pasado, con el actual y nada”, dijo Tibisay Monsalve, de la Sociedad de Hoteles del Perú.

“Falta el acuerdo definitivo”

Leonie roca - Presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN

“Lo cierto es que hay una solución transitoria y ahora por lo que hay que velar es que esta, primero, sea transitoria.

Segundo, que mientras dure haya un trabajo muy fino de vialidad, es decir de semaforización, de seguridad, un buen plan de desvíos que considere no solo el Jorge Chávez sino otras intervenciones de infraestructura importantes como la Línea 2 del Metro, las inversiones que está haciendo APM que hay en la zona, eso es muy importante.

Y lo otro que también es fundamental es que se conozca cuanto antes cuál va a ser el plan para el desarrollo definitivo, es decir, cuándo se va a firmar el acuerdo definitivo con los franceses, cuáles van a ser los plazos de ejecución por parte del Gobierno francés del nuevo puente Santa Rosa y cómo se va a desarrollar. Todo eso es crítico.

La discusión de quienes fueron responsables de que no se construyera el intercambio vial Santa Rosa y el viaducto Santa Rosa no es relevante”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO