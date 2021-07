Netflix, el gigante del streaming, es, a mi parecer, quien mejor maneja el algoritmo para ofrecerte contenido según tus previos gustos e intereses. Casi siempre acierta ofreciendo títulos de películas y series, tanto antiguas como nuevas, para mi deleite. Últimamente, sin embargo, la sección que más me gusta es la de “volver a ver”.

Ver una película de nuevo tiene, como casi todo en la vida, pros y contras. El gran pro que resalto reside en que ver un contenido ya previamente visto por uno mismo es como una revaluación de nuestra propia persona.

Cuando han pasado varios años desde que vimos una película, podemos acordarnos de la trama principal, algunos personajes y nos acordamos de la impresión que sentimos en el momento: si nos gustó o no. Pero, fuera de eso, es casi como descubrir algo nuevo con un dejo de conocido.

Ver por segunda o tercera vez una película te permite contrastar tu capacidad analítica y perceptiva en el tiempo. Comparar a la persona que eres hoy con la persona que fuiste ayer. Las emociones evocadas pueden variar a pesar de que la película es la misma, cuadro por cuadro, pero quien ha cambiado eres tú. Este ejercicio, por más sencillo que parezca, te puede permite crecer, ya que la única persona con la que vale la pena compararse es con uno mismo en el tiempo.

El aspecto negativo de esta sección está en la comodidad de lo conocido. El contenido audiovisual nos permite explorar universos imposibles y relaciones improbables desde la comodidad de nuestra casa. Empero, embarcarse en una aventura demanda cierto compromiso. Un compromiso que en momentos de ansiedad o incertidumbre no llega con la mejor de las invitaciones.

Y en momentos de marea alta para nuestro estado de ánimo, lo que más buscamos es la certeza de lo agradable, de la comodidad. No queremos más incertidumbre en nuestras vidas, no buscamos más sorpresas, queremos asegurar el resultado de las experiencias.

Esta dicotomía se me cruza por la cabeza mientras decido si voy a volver a ver la genial película Atrápame si puedes con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks o si le doy una oportunidad a una serie española juvenil de la que todo el mundo habla, pero que no termina de llamarme la atención. Ahora que lo pongo por escrito, la decisión no es tan difícil. Play.

Guillermo Rossini