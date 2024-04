Al cierre de esta edición, el trascendido era la última jugada del “eje del mal”, que pretende utilizar al Tribunal Constitucional para que se pronuncie a favor del atropello que cometió el Congreso con la destitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, y resuelva a favor de la demanda competencial planteada por el Parlamento contra la medida cautelar que los repuso en sus cargos.

No es descabellado pensar que pueden salirse con la suya los congresistas, y destituir a dos magistrados claves en el proceso administrativo y sancionador que se sigue en la JNJ y que probablemente termine con la destitución de Patricia Benavides. No se van a quedar con los brazos cruzados en el “eje del mal”, quieren darle un salvavidas a Benavides que ya está totalmente embarrada y probablemente termine en la cárcel o quién sabe fugando del país. Esperemos que se apruebe de una vez el impedimento de salida del país, si no vamos a terminar con otro fugitivo más como en el caso del impresentable Hinostroza Pariachi.

En el “eje del mal” están desesperados con todo el destape de escándalos de corrupción en los que estaría involucrada Patricia Benavides, entonces no es raro que pretendan buscar alguna estratagema legal o artificio para que ella pueda evadir a la justicia; recuerden que hay muchos parlamentarios embarrados y que tienen cuentas pendientes que cumplir con la exfiscal de la Nación.

Por eso, estratégicamente, los legisladores no se han querido pronunciar hasta el momento tras la captura de sus asesores y la develación de la resolución judicial que cuenta, con detalles, los tinglados en los que estaban involucrados. Eso incluye el pago de coimas para remover fiscales en casos emblemáticos como el de los Cuellos Blancos del Puerto o la pretensión de direccionar la adjudicación de una licitación para la compra del data center del Ministerio Público.

Las declaraciones que está obteniendo la Fiscalía apuntan ya no solo a Benavides. Ayer justamente se filtró la declaración de un colaborador eficaz que menciona de los contactos que hacían para tener control sobre el TC, involucrando al actual presidente Francisco Morales, para lo cual utilizaron al fiscal Marco Huamán como operador de este objetivo siniestro. Buscaban un TC a la medida, y ahora se corroborará esta pretensión con la decisión que tome respecto de la JNJ.

