Estos corresponsales extranjeros izquierdistas ya han perdido completamente la vergüenza profesional. Dan Collyns publicó el viernes pasado un panegírico a Gorriti en el diario inglés The Guardian —el equivalente a La República en Perú— que dejaría, al redactado por José Domingo Choquehuanca para Bolívar, como un ataque personal... Pero eso no es lo peor: Finalmente, Collyns puede elegir ser el guaripolero de quien quiera para ganarse los frejoles y, el lector promedio de The Guardian, un británico zurdo, estar dispuesto a creer ciegamente en sus historias antes que recibir la verdad.

Collyns no engaña del todo a un lector ideologizado que gusta de cuentos de superhéroes progres tipo Gorriti en el Tercer Mundo. Pero quien, definitivamente, sí lo hizo fue su esposa Paola Ugaz en su nota en ABC frente a su derechista público lector. Reclamarle que en su nota no detalle tan, pero tan superficialmente las acusaciones a Gorriti es inútil. Lo escandaloso de verdad es que Collyns comete dos indecencias profesionales, ocultando datos personales al lector: 1) Describe en la nota a su esposa Paola Ugaz como otra supuesta heroína del periodismo bajo ataque sin siquiera colocar un “disclaimer” en donde informa al lector de que Ugaz es… ¡Su cónyuge! 2) Que elogie a Gorriti sin informarle al lector de su estrecha cercanía personal con este (fue su testigo o padrino de boda). Y que tampoco comunique que su cónyuge Paola Ugaz ha trabajado POR AÑOS con Gorriti en IDL-Reporteros. Ruego a quien quiera y pueda quejarse en inglés sobre estos dos puntos a Elizabeth Ribbans, defensora del lector de The Guardian.

Escribir al guardian.readers@theguardian.com Es obligatorio poner el titular (“Peruvian reporter is target of smear campaign after taking on political elite”), la fecha (24 -mayo-24), en dónde se leyó (web), no más de 500 palabras e invocar “accuracy” (“precisión”) y “transparency” (transparencia). ¡Gracias!

VIDEO RECOMENDADO