[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Piscinas tormentosas”

-Ya me explico por qué el coleguita César Romero, redactor judicial de LR, trata de desestimar el testimonio de Villanueva. ¡Claro, si Villanueva también contó que este Romero coordinaba con nada menos que Vizcarra en contra del fiscal Vela! Qué tal jugadorazo este Romerito, al que Gorriti otrora también vapuleó mucho al insinuar que era “mermelero” y visitante del SIN.

-No pienso echar una lágrima por esta JNJ a punto de ser defenestrada, que está poblada por sinvergüenzas (Ávila), caraduras (Inés Tello, la anciana originadora de todo el lío. Encima es caviar), “topos” caviares o de otros colores (Aldo Vásquez y Thornberry), caviares (Tumialán) y comadres zoraidistas (María Zavala).

-Definitivamente, los políticos y las piscinas no se llevan bien en el Perú. Tal como a su otrora rival Lourdes Flores y su piscinazo del “auquénido de Harvard”, ese ampayado piscinazo de Susana Villarán le va a hacer daño, aunque es izquierdista y a ellos jamás les pasa nada. Miren nomás como Augustito Rey, Marisa Glave, José Miguel Castro y Villarán misma andan felices de la vida y hasta pontificando como buenos contra los demás (como Glave en su columna de LR), como si no hubiera sucedido nunca nada ilícito en la alcaldía limeña con las constructoras brasileñas.

-El sabio italiano Vilfredo Pareto se quedó corto en el Perú con su axioma que solo el 20% piensa y el 80% restante solamente existe. En Perú debe ser 90-10 (el voto por Pedro Castillo me hizo ver que estaban aún peor de lo que ya creía). Si no uno no se explica cómo la Asociación de AFP, el Ejército y el Congreso le ponen avisos publicitarios a su archienemiga La República. Ya eso no se disculpa por la anemia siendo infante (los pobres) o por cruces homocigóticos (los ricos). Ya es imbecilidad pura y dura. Y ayer Agrobanco se zurró también en la prohibición del OSCE sobre avisos estatales en LR. Su presidente César Quispe Luján deberá responder ante la Contraloría y el OSCE.