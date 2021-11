Desde esta columna les advertimos a varios cándidos en su momento de que no se alegraran tanto con el reemplazo de Bellido por Mirtha Vásquez en el premierato, pues “Cleopatra” era otra comunista (dirigente del ecomarxista Frente Amplio de Arana) y una conocida antiminera (trabajó años en la ONG Grufides de Arana, desde donde sabotearon Conga y Tía María).

Las únicas diferencias con Bellido eran que ella tenía mejores modales, no soltaba pachotadas y hablaba casi susurrante. Pero en realidad era incluso más peligrosa que Bellido, que no es antiminero y es por lo menos un tipo franco. Pero no, los cortesanos limeños se ilusionaron y pronto “Cleopatra” fue tildada de “moderada”, junto a Francke (otro rojo que fue asesor económico de JDC y de Verónika Mendoza), por medios y gremios. Era cuestión de tiempo de que se den cuenta de que –una vez más– habían sido los idiotas del cuento y Mirtha les acaba de encajar un directo al plexo y un welcome to reality con ese anuncio de cerrar cuatro minas. Pero aun así varios cándidos –como Carlos Anderson, los acciopopulistas y varios miopes coleguitas– siguen insistiendo en que este incapaz sideral y estos marxistas (listos para volvernos otra Venezuela en cuanto puedan) deben durar cinco años, a pesar de la multitud de yerros e inmoralidades que ya han mostrado, cuando vacarlos (sobran las razones morales) e ir a nuevas elecciones es lo más cuerdo.

Otra advertencia que vengo haciendo hace rato: esas masivas y azuzadas invasiones nativas contra Petroperú en la selva van a acabar muy mal. Se está incubando una explosión más de violencia primitiva, que va a dejar varios muertos y el fin de la explotación de petróleo en Loreto (lo último no me molesta. No es negocio y eso aceleraría la desaparición de ese desastre eterno llamado Petroperú). Ese quilombo sigue así y va a terminar siendo el ‘Baguazo’ de este “gobierno”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

El presidente Pedro Castillo tuvo que dejar raudo el restaurante donde había almorzado pues los gritos de protesta se intensificaron.