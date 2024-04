-Si Dina fuese astuta como el presidente ecuatoriano Noboa o su antecesor Vizcarra, convocaría a un referéndum sobre la pena de muerte para delincuentes y la salida de la Corte IDH. Ganaría legitimidad y la iniciativa política, además de poner la agenda y obtener aire hasta 2026.

-Algunos apuntes: 1) Dentro de todo, Tafur ha tenido suerte de que no le hayan ordenado una prisión preliminar como al resto. El abuso contra él pudo ser peor. 2) Lo que queda claro es que no es una casualidad que se hayan hecho estos allanamientos justo cuando está por decidirse la suerte de la fiscal Benavides en la JNJ. No digo para nada que ella sea una santa paloma, pero el “timing” aplicado es evidente. 3) Y como pronostiqué, ya una ONG caviar (la gringa Human Rights Watch) va a reunirse con el defenestrado policía Colchado. Dime con quién andas y te diré qué tan caviar eres…

-Las AFP tienen razón cuando advierten que todos estos retiros afectarán seriamente a los futuros pensionistas y es una locura, pero también a ellas hay que exigirles transparencia en sus inversiones. Sería interesante para los aportantes saber en dónde específicamente colocan su dinero para constatar cuánto ganan o pierden; la locuaz Giovanna Prialé —presidenta de la Asociación de AFP— nos lo podría contar. Por ejemplo, qué tal les ha ido con un canal limeño de TV en donde financiaron a un fondo de inversión local. Como transcendió, este fondo pagó unos US$200 millones por ese canal hace más de una década. ¿Vale hoy ese canal más que esa cifra? ¿Por lo menos se va a obtener lo mismo cuándo lo vendan en 2025, que se supone que en ese año ya se cumple con el periodo del mandato? La impresión del mercado es que ahora vale bastante menos, pero esa duda debería ser fácilmente aclarada. ¿Ganamos o perdimos los aportantes con esa y otras operaciones de ese mismo fondo, financiadas todas por las AFP? Hay que ser muy transparentes cuando se maneja plata ajena y no solo limitarse a cobrar o a pitear.