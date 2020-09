Perú, un “Estado de Derecho”…

-Nadie puede tildar a Ricardo Uceda de “fujiaprista”, “chavarrista” o cualquier estigma de esos, así que el impacto de su última columna ayer en LR no va a ser debilitado con eso. Impacto que es nuclear, pues Uceda sostiene, por lo que le han contado unos testigos, que la actual titular del MP, Zoraida Ávalos, habría llegado a ser fiscal suprema gracias al operador mafioso Cavassa. ¿Seguirán los coleguitas endiosando tanto a Zoraida y su facción del MP?

-El Perú es tan folclórico que tenemos a un presidente presionando a través de los medios al TC sobre cómo debe votar sobre un tema tributario. Bueno, eso es lo “normal” en nuestro país: Vizcarra es un politicastro golpista (muy aplaudido por eso) que siempre se zurra –por ignorante y por prepotente– en lo que es la Ley y que no tiene la menor idea o respeto sobre lo que es la separación de poderes, tal como el 90% de nuestros compatriotas. A mí la verdad me interesa un rábano si la Sunat le cobra o no a alguna empresa, pero lo que me parece increíble es que se pase así por encima a la Ley (y que tanto coleguita colabore con eso por ignorancia, complicidad, demagogia o miedo). El resultado final tampoco me asombra, pues estaba cantado que Eloy y su combo oficialista iban a votar como les pidieran Vizcarra y la caviarada. Además, no iban a arriesgarse a un voto antipático si lo que quieren es quedarse todo lo que puedan allí.

-¿Siguen endiosando a Túpac Amaru? Se rebeló porque no le hicieron marqués de Oropeza como pretendía y porque le subieron los impuestos. A ver si se sublevaba si le hacían noble hispano y no le tocaban el bolsillo. Y fue despreciable por ladino y traidor, pues colgó al corregidor Arriaga tras invitarle a su casa y almorzar con él.

-Colombia y Perú empatan ya como el quinto país con más infectados. Con esos absurdos disturbios de ayer, nos superarán por mucho en una semana.