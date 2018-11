Oviedo en sus propias redes

Ayer, el persistente y valiente fiscal de Chiclayo Juan Carrasco presentó nuevamente un pedido de prisión preventiva para Edwin Oviedo Picchotito, el cuestionado presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que es acusado de ser autor mediato de los asesinatos de dos dirigentes de la azucarera Tumán. Carrasco ha sostenido, desde 2015, que el empresario es cabecilla de la banda Los Wachiturros de Tumán, organización criminal que habría operado para amedrentar y amenazar a quienes se le oponían cuando dirigía la empresa norteña.

Esta vez, el fiscal está solicitando al Poder Judicial 24 meses de detención preventiva, el doble de lo que pidió en mayo pasado. En diálogo con Perú21, Carrasco argumentó que existe un inminente “peligro de fuga” de parte de Oviedo. Porque además de ser el principal sospechoso de ordenar la muerte de dos campesinos, también ha sido acusado de ser parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto. En esta investigación, que está a cargo de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, Edwin Oviedo es imputado de ser financista y operador de la red criminal creada por jueces y fiscales.

De acuerdo con la información revelada, ambos procesos guardan relación. La hipótesis de Sánchez y Castro, que también avala el fiscal de Chiclayo Juan Carrasco, es que el empresario cusqueño “solventó pasajes, viáticos y entradas a varios magistrados para ver a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 y salvarse así del proceso por Los Wachiturros de Tumán”.

Los audios de la vergüenza han demostrado el permanente contacto de Oviedo con el destituido juez supremo César Hinostroza, quien en 2016 admitió una casación que interpuso Oviedo, con el objetivo de congelar las indagaciones a cargo del fiscal Carrasco. Eso impidió a la Fiscalía seguir el proceso. Hoy, Hinostroza está detenido en España y se espera su extradición para que pueda ser juzgado.

Si bien el empresario azucarero ha negado las imputaciones del Ministerio Público, se ha valido de recursos para anular los avances de la justicia. En junio, la jueza Amanda Magallanes ordenó desde Lima, a través de una medida cautelar, suspender todas las investigaciones contra Oviedo que se estuvieran realizando en Lambayeque. Una medida inusual que fue procesada en tan solo 12 días por la jueza Magallanes.

No son simples las sospechas que rondan a Oviedo Picchotito. Esperemos que no solicite ‘asilo’ a la FIFA. La justicia peruana lo investiga porque habría ordenado la muerte de dos opositores a su administración en una empresa azucarera y por usar a jueces corruptos para librarse de esa responsabilidad; no por ocupar, en este momento, la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol.