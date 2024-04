El anuncio de que el personaje de Julieta será interpretado por la actriz afrodescendiente Francesca Amewudah-Rivers en una nueva adaptación de la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare ha enardecido las redes, mostrando el lado más racista de muchos usuarios de la red social X. Como todo el que se deja llevar por los prejuicios y la desinformación, primero denunciaban ridículamente pensando que se trataba de una película, pero en realidad se trata de una obra teatral dirigida por Jamie Lloyd y que se pondrá en escena en El Duke of York’s Theatre de Londres.

El grito de “inclusión forzada” no es nuevo, ya ocurrió con la película Lightyear y La Sirenita y se trata de un concepto que se ha popularizado a través de Internet por quienes sostienen que en los contenidos actuales, tanto de películas o series, se estaría imponiendo personajes interpretados por personas que no son blancas ni heterosexuales. Bajo este invento, casi siempre se justifican furibundos que les ofende que las nuevas creaciones no se estén ajustando a las historias originales y también argumentan que su mayor preocupación, con evidente hipocresía, es la poca creatividad para poner personajes verdaderamente inclusivos, y que “forzar la inclusión” puede terminar generando rechazo. Claro, todo esto a la misma vez que incitan y dirigen comentarios para insultar a la actriz que no quieren que interprete el papel.

Son justamente quienes están todo el tiempo hablando de inclusión forzada los mismos que además están lanzando discursos misóginos, homofóbicos, xenófobos y racistas. Como acabamos de ver en la reacción a la interpretación que hará Amewudah-Rivers se puede apreciar cómo los racistas se sienten más empoderados para expresarlo y menos vergüenza de serlo. La rasgada de vestiduras de que no se debe forzar la inclusión ha venido acompañada de una serie de insultos racistas e intolerantes que manifiestan un desprecio de la dignidad y de las características de una persona en particular que es la actriz Amewudah-Rivers.

Gritar furiosamente inclusión forzada en redes sociales es finalmente una excusa artificiosa para criticar la presencia de personajes afrodescendientes o LGTBI en las películas u obras de teatro. Son tan absurdos y poco conocedores del tema que no reconocen la libertad de los creativos, y mucho menos quieren razonar que se trata de una adaptación de una historia ficticia, de un personaje ficticio, de una de las obras más representadas en todo el mundo. Qué no recuerdan que incluso la película dirigida por Baz Luhrmann (1996) que interpretaron Leonardo Di Caprio y Claire Danes cambiaba varios aspectos de la historia de Shakespeare, pero nadie dijo nada porque eran blancos. Y mucho menos van a ir a buscar información que muestra que ya ha habido personajes afrodescendientes interpretando precisamente esta obra, como la dirigida por Kimberley Sykes (2021) en el Regent’s Park Open Air Theatre en que Julieta es interpretada por la actriz afrodescendiente Isabel Adomakoh Young, y Romeo por el actor blanco, Joel MacCormack. O la dirigida por Rebecca Frecknall (2023) donde Romeo es interpretado por un actor afrodescendiente, Toheeb Jimoh, y Julieta por una actriz blanca, Isis Hainsworth, en el teatro Almeida. Todos estos en Londres. O la dirigida por Don Roy King en Broadway, interpretada por Orlando Bloom y Condola Rashād.

En el fondo, realmente no están preocupados porque las adaptaciones se aparten de la historia original o porque dar espacio a personajes diversos sea una forma poco efectiva de incluir, sino que más bien es evidente que se han inventado esto de inclusión forzada para camuflar su racismo. Por eso, hay que ponerlos en evidencia y recordarles que el racismo significa un ataque a la esencia de la dignidad de las personas porque eso es lo que están haciendo actualmente con esta actriz, insultando sus características físicas, denigrándola y discriminándola por su raza con una crueldad que lo único que hacen es generar odio y dividir a la sociedad. No entendieron nada de la obra, sobre cómo el odio entre dos grupos puede acabar con la unión y vida de las personas.

