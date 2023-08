A una semana de que Javier Milei haya ganado las primarias en Argentina ya hay muchas reflexiones en diarios y redes que explicarían el porqué personajes como él tienen éxito en la política. El rechazo a una clase política corrupta e ineficiente que ha arruinado la economía argentina llevaría a muchos ciudadanos a ver en este rimbombante político una solución “simple” a sus problemas.

No llama la atención que un porcentaje importante de votantes pueda caer en la trampa de que una opción política que ofrece mano dura mezclada con un histriónico discurso anti-establishment e intolerante sea lo que necesita un país para salir de sus problemas, porque finalmente el populismo es una constante en América Latina. Lo que sí llama la atención es la posición ante esto de esos líderes y fundaciones de la región proclamadas liberales, que en sus plenarias y coffee breaks de sus congresos vivían quejándose de los populistas de izquierda, pero que ahora saltan de alegría ante un populista de derecha sin ningún cuestionamiento sobre el carácter antiliberal de su discurso y de las fuerzas que lo acompañan. Han aplaudido jubilosos, han reclamado la victoria como suya y han empezado a soltar todo lo que se tenían guardado contra lo que les incomoda de una democracia liberal. Para estos liberales, ese populista es lo mejor que ha podido engendrar la lucha por la libertad de estos tiempos.

Como ha explicado el escritor argentino José Benegas, los militantes de Milei expresan abiertamente xenofobia, homofobia, transfobia y la misoginia, (Revista Noticias, 2023), y su movimiento tiene alianzas internacionales con el populismo nacionalista de Vox en España. Han encontrado en la invocación a la reducción del gasto público una forma de dirigir un discurso contra las libertades individuales y las minorías. “Te querés percibir como un puma, a mí me da lo mismo, mientras no me hagas pagar la cuenta. Sé lo que quieras… pero no me lo impongas por el Estado”, dice Milei con su desdeñoso estilo. Como es típico en los antiderechos lo hace minimizando la lucha por estas libertades comparándolo con algo tan absurdo e irreal como identificarse con un puma.

La politóloga argentina Antonella Marty también ha definido al movimiento de Milei como un populismo de derecha y explica que “estamos acostumbrados en América Latina a hablar de populismos de izquierda, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, pero también existen populismos de derecha que operan de la misma manera discursiva encontrando siempre a un mesías al que no se le puede criticar y que va a ser el salvador”. (Rosario Nuestro, 2021)

Es preocupante que los liberales de la región no les genere ningún recelo el carácter antiliberal que Milei representa y el riesgo que significa para el liberalismo que se presente como un triunfo liberal. Como muy bien ha apuntado el filósofo chileno Felipe Schwember “tanto las ideas como las formas de Milei son difícilmente compatibles con la democracia liberal… Milei supone un riesgo enorme para el liberalismo argentino y, por extensión, para el liberalismo en Latinoamérica… La estruendosa derrota que le ha infligido al kirchnerismo no debe hacernos perder eso de vista” (El Mercurio, 2023).

Ante las críticas los liberales no han demorado en exponer sus malabares argumentativos para justificar su abrazo sin escrúpulos a Milei diciendo: que por la economía vale sacrificar los derechos. Otros dicen que los liberales que no están en política no entienden que esta es para negociar. Creo que no han mirado bien las pocas habilidades para negociar y la nula cordialidad cívica que tiene su candidato que amenaza romper todo, incluido el prestigio del liberalismo.

José Benegas ya nos advertía esto en su libro Lo impensable: el curioso caso de los liberales mutando al fascismo (2018). Tenía razón. Hoy somos testigos de la mutación o quizás el triunfo de Milei les ha dado el empujón para quitarse las caretas y mostrar lo que siempre fueron: antiliberales.

