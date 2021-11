Soy una feminista feliz peruana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios para sí misma. La escritora Chimamanda Ngozi Adichie se describe así misma de una manera equivalente, al comienzo de su libro Todos deberíamos ser feministas. Esto es en respuesta a las varias connotaciones negativas que para muchas personas trae la palabra feminista: ser infeliz y no tener sentido del humor, odiar a los hombres y sentirse superior a ellos, odiar los sujetadores, pintalabios y desodorantes, entre otras cosas. Tanto que explicar para una palabra que significa igualdad de derechos.

Por supuesto, esta igualdad de derechos incluye la no violencia. El jueves pasado fue el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer. La violencia hacia la mujer incluye diversas acciones, una más fea que la otra. El acoso callejero, que es tan practicado en nuestro país, es una; lo es también el acoso cibernético y el acoso sexual, el maltrato físico y psicológico; las insinuaciones sexuales no deseadas, actos sexuales forzados y la violación; el abuso sexual infantil y el matrimonio infantil; así como la trata de personas y la mutilación genital femenina.

Dos de cada tres mujeres hemos padecido alguna forma de violencia, según los últimos datos de las Naciones Unidas (ONU). Desde el jueves 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) se llevará a cabo la campaña ‘Pinta el mundo de naranja’, promovida por la ONU, que a través de miles de iniciativas en el mundo busca crear conciencia.

Seamos conscientes. No es necesario ser mujer, usar pintalabios, ni ser de un país en vías de desarrollo para ser feminista; lo que es necesario es ser feminista. Si todos nos subimos a la ola de lucha contra la violencia y a favor de la igualdad de derechos, el país y el mundo pueden dar un verdadero paso hacia el bienestar social.

