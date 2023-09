La noticia que ha pasado desapercibida en la semana ha sido el salvavidas que le ha lanzado el Congreso al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, que curiosamente después de haber admitido la Moción de Censura con más de la mitad de los congresistas, por incapacidad moral y falta de idoneidad para asumir la dirección ministerial, a la hora de la votación de la censura los congresistas lo salvaron porque solo alcanzó 52 votos.

Esto no es ninguna novedad, porque en el Congreso no solo se cuecen habas, sino que también están a la orden del día sus arreglos subrepticios que ya no causan sorpresa. La acusación era grave y se tenía suficientes pruebas para la sanción política y así censurarlo, por sus antecedentes controversiales en Petroperú, donde recibió sanciones disciplinarias y le abrieron procesos administrativos por aprovechamiento del cargo y serios conflictos de interés en la disposición de recursos públicos, lo cual no fue declarado en su hoja de vida.

Además, se presume que el ministro fue un allegado del expresidente Castillo, por las reuniones donde habría coincidido con el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina y Abel Cabrera, que juntamente con Castillo están involucrados en actos de corrupción y hoy son procesados por la justicia. Es decir, la presidenta Boluarte tendría un topo en el gobierno, con lo cual no habría coherencia con las declaraciones que acusan a Castillo de todos los males del gobierno actual.

A esto se suma su negligente gestión ministerial, que ha generado problemas desde la fallida asignación de lotes petroleros a Petroperú, donde se denunciaba la intencionalidad de direccionar estas concesiones, hasta el problema de la escasez de GLP.

Tanta es la negligencia que ni siquiera se tuvo al viceministro de hidrocarburos designado durante su gestión, con lo cual se presentaba una anomia en la gestión del problema de desabastecimiento del GLP.

Con un ministro cuestionado como Vera, paradójicamente esta semana se inaugura en Arequipa el Perumin , espacio de promoción de la actividad minera. Esperemos que estos espacios no se manchen con la negligente gestión ministerial y que más bien se tenga a bien incentivar el desarrollo minero del país.