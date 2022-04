Modesto Montoya, físico al cual respeto en su campo, es el principal responsable de la actual devastación en la que se encuentra el Ministerio del Ambiente (MINAM) y sus entidades adscritas. En su ahínco por convertir al MINAM en un centro de investigación, ha desnaturalizado las funciones rectoras de este, dinamitando procesos y roles en temáticas de supervisión y sanción ambiental, implementación de proyectos y procesos con actores de relevancia como los pueblos amazónicos y originarios.

Montoya ha logrado en poco tiempo aniquilar un MINAM creado en el 2008, que tuvo a ministros notables. Dos de ellos merecen ser recordados. El gran Antonio Brack-Egg, quien se encargó de la titánica tarea de edificar y fortalecer al MINAM; y Manuel Pulgar-Vidal, quien fortaleció la institucionalidad ambiental y la comunicación estratégica; lo que llevó al Perú a ser sede de la Conferencia de las Partes (COP20) de Lima en 2015 y a Pulgar a jugar un papel reconocido mundialmente.

De ese MINAM solo quedan fotografías. Pedro Castillo destruyó en poco tiempo la institucionalidad ambiental. A ello, Montoya le añadió el despido de decenas de funcionarios de alta dirección con experiencia nacional e internacional. Adicionalmente, Montoya viene designando científicos, ingenieros nucleares, y otras hierbas, en puestos fundamentales y en instituciones cruciales como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad que ve temas como Repsol y los conflictos socioambientales.

Sé por fuentes directas que sus físicos nucleares llegan a puestos directivos en el MINAM y quieren implantar su “método IPEN”, mientras el corredor minero está incendiado. Un poco de modestia no le caería mal a usted ni a los ilustres personajes ex IPEN. No intente convertir el MINAM en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Lo viene haciendo, y el daño a la institución es enorme.

Júntese con expertos en institucionalidad ambiental. Hay muchos y buenos, y estoy seguro que ellos lo podrán ayudar a que pueda entender el marco rector del MINAM, y cómo la ciencia puede ayudar a la institución. Y deje de andar diciendo que trabaja muchas horas más que los demás ciudadanos; ello no hace sino confirmar que usted jamás trabajó en alta dirección, y además que tiene pésimos comunicadores institucionales.