Este lamentable aumento reciente de la pobreza en nuestro país tiene muchos progenitores locales, aparte del Gobierno chino (es evidente que el arrasador COVID-19 se escapó de ese laboratorio de Wuhan) y de la retracción enorme que hubo en la inversión privada peruana ante el miedo a un El Niño colosal en este verano pasado, evento que afortunadamente no se dio. Como otros autores de este penoso retroceso en la lucha contra la miseria tenemos en primer lugar a los casi nueve millones de descerebrados que votaron por Pedro Castillo en la segunda vuelta (fueron 2.7 millones en la primera vuelta) y generaron la fuga de capitales más grande de toda la historia del Perú (más de US$ 20 mil millones).

A Marco Arana y todos aquellos, entre ONG (Grufides, IDL, Coordinadora de DD.HH., Cooperacción, Conacami, Red Muqui, etcétera) e izquierdistas, ignorantes, etcétera, que impidieron que se concreten las tan necesarias minas Conga y Tía María. A Keiko Fujimori por boicotear sistemáticamente a PPK. Al mismo PPK por resultar finalmente un sobrevalorado y frívolo holgazán. Al delincuente de Vizcarra y su eminencia gris Maximiliano Aguiar por polarizar así al país. A la Contraloría por paralizar así al Estado.

A todos esos ministros, gobernadores, alcaldes y burócratas, cuya corrupción e ineptitud nos impiden avanzar. A esos congresistas que no hacen más que dar leyes laborales y económicas absurdas. A Gorriti y esos fiscales, que con esas dirigidas acusaciones infundadas de “lavados de activos” y “organización criminal” han envenenado así la atmósfera. A todos esos sanguinarios criminales venezolanos (y no es xenofobia denunciar una realidad) que asaltan, extorsionan y matan a los pocos que generan riqueza en nuestro país. A Campodónico y todos esos que han vuelto a Petroperú una máquina de quemar dinero público. A Mohme y todos esos coleguitas que no han dejado de sembrar odios y demagogias. A la parasitaria caviarada, que ha hecho un botín del Estado. Y me faltó espacio…

