Hace días circuló en redes la noticia de que el gobierno está invirtiendo desproporcionadamente en publicidad en medios extranjeros, comparado con anteriores administraciones. A simple vista, esto podría prestarse a suspicacia, pero más que nada por desconocimiento, así que van algunas precisiones y aclaraciones.

Primero, hablar de cuadruplicar la publicidad estatal para el extranjero es confuso. Coloquialmente, cuando hablamos de “publicidad estatal”, pensamos en anuncios que enaltecen al gobierno de turno y sus logros. Pero esto no es proselitismo político; es publicidad para posicionar al Perú como destino turístico entre los países emisores. Tanto al segmento receptivo como al corporativo, que son los que traen divisas. Segundo, ¿es adecuado usar como marco de referencia a los cuatro últimos presidentes? PPK enfrentó una oposición furibunda, un devastador Niño Costero y su presidencia fue interrumpida prematuramente. Bajo esas condiciones, ¿qué promoción del turismo cabía? Vizcarra y Sagasti fueron presidentes en pandemia, cuando no había turismo alguno. Por último, Pedro Castillo. ¿Realmente vamos a usarlo como ejemplo de algo? Durante su des-gobierno el sector estuvo en la absoluta orfandad. Veníamos de una crisis devastadora, con una necesidad urgente de reactivación. En respuesta, se hizo un gasto de promoción ínfimo, que no movió la aguja ni un centímetro. Las cifras paupérrimas de ese periodo hablan por sí solas. En la actual administración, según el cuadro publicado, se vienen gastando aproximadamente US$250,000. ¿Es una cantidad exagerada? ¿Para venderle al mundo las maravillas de un país entero? Sin ánimo de equiparar realidades, un anuncio en el Super Bowl cuesta US$7 millones, solo el espacio. ¡28 veces más! Y estaremos de acuerdo en que hay menos atributos por comunicar acerca de Michelob Ultra que sobre nuestro milenario Perú. Un punto adicional. Existe un fondo especialmente destinado para la promoción del turismo, que proviene de un impuesto que pagan los pasajes aéreos extranjeros. No es dinero que haya que sacar de otro lado. A modo de muestra, en el primer año de Castillo había S/60 millones para invertir, de los cuales se gastaron únicamente S/277,000. Un crimen.

El turismo viene de ser golpeado por crisis tras crisis. A cuatro años de la pandemia aún estamos lejos de nivelarnos. Necesitamos impulso, promoción. ¡Aún quedan un millón de empleos por recuperar! Fiscalicemos lo que haya que fiscalizar, pero acá, si algo es cuestionable, no es que se esté invirtiendo mucho, sino muy poco.