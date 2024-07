El turismo aún no recupera los niveles prepandemia, pero se están dando avances importantes. Este es un motor de desarrollo económico y social descentralizado y miles de familias —sobre todo del sur— dependen de él.

En 2019, llegaron 4.4 millones de turistas internacionales al Perú, pero en 2023 la cifra fue de 2.5 millones. Una recuperación de solo el 57.7%.

Entre enero y mayo de este año llegaron 1.3 millones de turistas internacionales, una recuperación del 70.7% respecto del mismo periodo de 2019. La expectativa es que recién, en 2025, se recuperen los niveles prepandemia, es decir, cinco años después. ¡Increíble! Las razones son varias: el mal manejo de la pandemia, el desastroso gobierno de Pedro Castillo, la destrucción de la tecnocracia y las protestas violentas del sur del país. ¡Cuánto daño se hizo!

A nivel de divisas, en el primer trimestre de este año, la recuperación ha sido de 95%. Esto es una buena noticia y este 2024 alcanzaríamos ya los niveles de 2019.

La recuperación del turismo interno ha ido más rápido. En 2023, la recuperación fue de 76.6%, pero, ya en el primer trimestre de 2024, logramos un 99.1% respecto al mismo periodo de 2019. Durante el primer trimestre de 2024, fueron Lima, Cusco, Ica, San Martín y Ayacucho los destinos más visitados.

Un factor clave ha sido la promoción de turismo. Hoy tenemos un Promperú fortalecido, con un equipo de primer nivel, con experiencia, ambición y en diálogo cercano con el sector privado. Se viene impulsando los mercados de corta distancia, el turismo fronterizo, se activará la estrategia de stop over, se está fortaleciendo la Feria Perú Mucho Gusto y viene su internacionalización.

¿Cuáles son los mayores retos? Conectividad, conectividad y conectividad.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez es una oportunidad, pero su operación (y accesos) debe ser eficiente y dar la mejor calidad de servicio al viajero. A nivel interno, la concesión del tercer grupo de aeropuertos regionales debe darse en el menor tiempo posible. Hoy el paquete no es atractivo para los principales inversionistas. También los aeropuertos de Jaén y Jauja requieren solución inmediata a cargo de un privado. El Estado no puede con ellos. Esta debería ser no solo una prioridad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también de la ministra de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Lo logrado con el aeropuerto de Anta en Áncash debe ser un ejemplo. Los aeropuertos deben ser operados por privados. Solo así podremos conectar rápida, eficientemente y de manera segura a todo el Perú impulsando el turismo.

