El turismo viene creciendo. Los países de la región ya alcanzaron o superaron cifras de 2019. El caso peruano es más complejo. Vemos un mayor flujo de viajeros, pero estamos lejos del movimiento prepandemia. La intensa convulsión de meses atrás nos arrebató una de las tres temporadas pico, Año Nuevo, obligando a ajustar las expectativas a niveles similares a 2022. Pero lo importante es que nos enrumbamos y el Mincetur está enfocado en el objetivo de recibir dos millones de turistas extranjeros.

Un factor clave para esa meta, y el despegue del sector, es mejorar los aeropuertos regionales. Si queremos crecer necesitamos mayor tráfico aéreo, pero los aeropuertos ya no tienen capacidad. Algunos ejemplos: Los aeropuertos modernos cuentan con abastecimiento de combustible, lo que facilita operar rutas a aerolíneas low cost. Nuestros aeropuertos, en su mayoría, no tienen. Otros, como el de Ayacucho, tampoco tienen luces de balizaje y pasada las 5p.m. no pueden recibir vuelos. Tampoco habría capacidad de parquear más aviones por falta de espacio. Las terminales de pasajeros son pequeñas, cuentan con una sola sala de embarque, lo que haría imposible abordar vuelos simultáneos. Y tenemos pistas de aterrizaje (como Jauja y Jaén) que requieren rehacerse por completo. No hablamos de equipamiento sofisticado, sino de infraestructura básica. Como consecuencia, la oferta se restringe y los pasajes encarecen. Mientras no se resuelva, nuestras perspectivas de crecimiento estarán asfixiadas.

¿Qué nos detiene? La lentitud estatal. Este tipo de proyectos requiere autorización de Ositrán. En promedio, aprobar cada expediente les demora ¡¡¡¡8 AÑOS!!!! Si sumamos la ejecución, tendríamos que esperar hasta mediados de 2030 para cerrar la brecha de infraestructura. El MTC y Ositrán necesitan hacer reformas que permitan manejar plazos razonables. Lo óptimo sería que contraten una empresa internacional experta en aeropuertos, que dé celeridad y profesionalismo a la revisión de carpetas para su aprobación. No olvidemos que están pendientes los trabajos en el tercer grupo de aeropuertos manejados por Corpac, en regiones en crecimiento: Jauja (Huancayo, Huancavelica, Selva Central), Jaén (Amazonas), Ilo (Moquegua), Andahuaylas (Apurímac), etcétera. Con los plazos actuales, estas regiones quedarán postergadas.

Como sector, como país, tenemos que estar preparados. El turismo en el mundo está creciendo, ¡no perdamos la ola!