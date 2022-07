Literalmente, MATANDO. ¿Exagero, aterrorizado lector? No. Es mucho más que las ratas que nos roban, robaron y las que vienen. Es el hilo conductor de las calamidades que sufrimos. Tiene mil rostros y modalidades, vinculando toda forma de poder con delitos, inconductas e incompetencias. Pero, ¿mata? Sí. Por razones de espacio, veamos algunos aspectos.

Necesitamos un celular; pero son caros, los ingresos mínimos y desapareció el empleo. Lo compramos en algún “centro” sabiendo que fue robado. ¿Un jalón o mataron al transeúnte? Así funciona el feroz hilo que vincula el acto de corrupción, por pequeño que sea, con la catástrofe que padecemos. Es tema de toda la sociedad, no solo del Estado. No hay Policía, Contraloría, Inspectoría, Fiscalía o justicia, aún impecables, que contenga su expansión metastásica ni ventile el olor de la gangrena. Sin entender esto, no habrá salida.

Los Estados existen para proteger a los ciudadanos, con cuatro responsabilidades esenciales: seguridad, justicia, salud y educación básica. Si cumple razonablemente, los demás aspectos de la vida política, económica y social fluyen mejor. Incumpliéndolas, es apenas demagogia, populismo, autoritarismo y corrupción.

¿No lo cree? Contraloría: nuevo récord de robo al Estado, 13 de cada 100 soles. Pero eso es solo el dinero que se llevan. Súmese el costo de la ignorancia e incompetencia de la jefatura del Estado a todo municipio. Añádase a 24 gobernadores, millares de alcaldes, concejales y prefectos. Y los “nombramientos” a familiares, ahijados, “hermanitos” y otros seres queridos. ¿Y el resto del Estado? Cada uno en lo suyo. Fiscales que no aplican la flagrancia, jueces que ven pasar delincuentes por su puerta, etc. ¿Y el Legislativo? Prodigioso. ¡Supera al Ejecutivo en desprestigio! ¿Por qué tantos cangrejos se van pareciendo a roedores? ¡Viene el 28 con lluvia de bonos! (en casa).

¿Y para el pueblo que les paga? Malas políticas, explosiva burocratización, incapacidad de proyectar y pésima y costosísima ejecución. Pero todo eso, ¿cómo mata? Simple. Sectores más corruptos. Transportes y Comunicaciones: puentes en las nubes, carreteras mal hechas, adendas como cancha, combis, colectivos y buses asesinos sin luces, frenos ni seguros. Salud: récord mundial en porcentaje de muertos por COVID; sin oxígeno, camas UCI, personal suficiente, postas médicas vacías, medicinas vencidas; equipos en almacén y médicos tiempo parcial. Educación: aquí, lo que más se roba es la esperanza. Secundaria con iletrados funcionales; universidades imprenta que empobrecen padres y “producen” desempleados o temporeros con maestría. Agricultura y apoyos sociales: Segunda Reforma Agraria = menos alimentos, más desnutrición, anemia, tuberculosis y muerte. Heladas y friajes; más niños, ancianos y ganados mueren cada año. Interior + Cangrezoo: ¿darle armas a las bandas; para cuándo los “colectivos Maduros”? Mujeres: con lo que se cocina, Dios las proteja. Y seguimos muriendo y muriendo.

¿Exageré? No lo creo. ¿Hay excepciones? Siempre, felizmente. Pero no se tapa el sol con un dedo. La realidad está ahí; la vemos. Si hubiere otra, acepte mis excusas y explíquela al pueblo. Ya sufre demasiado.