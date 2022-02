Estoy en duelo por mi hija de 12 años. ¿Le ha pasado algo? No. “Simplemente” ha llegado la adolescencia. Va a cumplir 13 este año. Hace 6 meses era una niña que hacía escuela desde casa y casi no salía. Ahora es una púber que tiene “reus” y fiestas con chicos. Ya no me deja abrazarla tanto y cuando la voy a recoger a sus reuniones sociales no quiere que me acerque mucho. Seguramente pronto empezará a tomar alcohol. Dicen que con hijos chicos, problemas chicos, y con hijos grandes, problemas grandes. Pero ¿esto está mal o es la vida?

El gran psicólogo Alemán E. Erikson formuló una teoría del desarrollo evolutivo de los seres humanos basada en ocho etapas a lo largo de la vida. La llamó “Las ocho etapas del desarrollo del Yo”. Su propuesta se fundamenta en los determinantes tanto psicológicos como sociales que influyen en la maduración de la personalidad. Cada etapa presenta al individuo con una tarea principal a ser cumplida. Así pues en la infancia temprana el logro será desarrollar un sentido de confianza básico en el ambiente y en el Yo. En la adolescencia y juventud será la búsqueda de la identidad. En la adultez será la intimidad y la productividad. Y en la vejez será la sabiduría. Esto por mencionar solo algunas de ellas y de manera muy resumida.

La vida entonces tiene etapas. No hay que quemarlas, ni adelantarlas ni atrasarlas. Y cada una de ellas tiene tareas por cumplir. A mí, por ejemplo, me está tocando la crisis de la mediana edad y el ser padre de una adolescente y un pre-púber. Más adelante será el “síndrome del nido vacío” que es cuando los hijos se van de la casa. Y habrá que darles alas y buen viento.

Cada una de estas etapas tiene sus duelos y sus retos y hay que ser conscientes de ellos. Si tienen hijos adolescentes, por ejemplo, les recomiendo informarse, leer, asesorarse. Es una etapa difícil no solo para los padres sino para ellos mismos porque “adolescen”. Hay una crisis de la identidad, pero también de la autoridad, y de la sexualidad. Pero estas crisis no son solo negativas. Como siempre hemos sabido, también son momentos de oportunidad, de crecimiento y de evolución.





