Mucho criticamos al presidente de la República. En realidad, a todos los presidentes. Desde Fujimori hasta Sagasti… a todos. Y el Congreso, ni se diga. La verdad que tenemos cada congresista. Y qué decir de los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales.

La pregunta es ¿cómo así llegaron al poder? ¿Quiénes los eligieron? Y la respuesta pura y dura es que nosotros –los ciudadanos– somos los directamente responsables de haber elegido a autoridades tan corruptas e ineptas como las que tenemos.

A lo que quiero llegar es que debemos elegir mejor a nuestras autoridades políticas. Se nos vienen la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, y –seguidamente– las elecciones regionales y municipales 2022. Entonces, primera responsabilidad ciudadana: elegir bien.

Segunda responsabilidad ciudadana: hacer valer nuestros derechos civiles. Me refiero a que debemos denunciar con firmeza –y en altavoz– los chantajes y/o maltratos que recibimos frecuentemente de parte de algunos malos funcionarios del Estado. Incluso, debemos ser más firmes en denunciar a aquellos delincuentes que atentan contra nuestros derechos ciudadanos. Ejemplo: los malos médicos que abandonan los hospitales públicos en horario de trabajo para atender en sus clínicas privadas. Los vándalos que bloquean carreteras y apedrean a vehículos con niños que no tienen nada que ver en el asunto. Etc. etc. etc. A ese respecto, soy de la opinión de que estamos siendo muy permisivos y blandos… como ciudadanos.

Tercera responsabilidad ciudadana: evaluar y exigir buenos servicios públicos. Ejemplo: protestar por la falta de agua, limpieza pública y seguridad ciudadana. Y viceversa; reconocer y destacar la labor de los buenos funcionarios públicos… que los hay, y en abundancia.

Sin embargo –a este respecto– no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. No protestamos por el clamoroso fracaso del Estado en cuanto a los servicios públicos que nos brinda tarde, mal y nunca. Y –lo que es peor– no estamos reconociendo y destacando la abnegada labor que nos brindan muchos excelentes funcionarios del Estado, quienes hacen todo lo posible para atendernos con dignidad y eficiencia.

Recapitulemos… de atrás para adelante para cerrar con la clave para tener un mejor país y una mejor ciudadanía: (1) Evaluar y exigir buenos servicios públicos. (2) Hacer valer nuestros derechos civiles. Y (3) Elegir bien.

