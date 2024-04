La aprobación del séptimo retiro de fondos por parte de una amplia mayoría de nuestros congresistas refleja su gran irresponsabilidad y desinterés por el bienestar de la población. ¿Pensarán que votarán por ellos en el futuro por haberles tirado una migaja de su propio pan? Es evidente que muchas personas muestran una resistencia marcada a la hora de ahorrar para la vejez e incluso de adquirir una pensión al momento de jubilarse si le das la opción de llevarse el ahorro acumulado (como en el Perú). Este fenómeno se atribuye a varias razones, que van desde la falta de conciencia sobre la importancia del ahorro a largo plazo hasta la prevalencia de una mentalidad orientada hacia la gratificación instantánea.

Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿deberíamos obligar a las personas a ahorrar, a adquirir una pensión para asegurar su bienestar financiero en la jubilación y prohibirles que retiren sus fondos anticipadamente? Obviamente que sí en todos los casos. Muchos individuos no comprenden la importancia del ahorro para la jubilación, y lo relegan a un segundo plano.

Existe una miopía financiera que contribuye a que las personas posterguen el ahorro previsional o no adquieran una pensión al jubilarse si no se les obliga. La tendencia humana hacia la gratificación instantánea y la falta de percepción sobre las consecuencias a largo plazo de esta decisión juegan un papel crucial en este fenómeno. Las recompensas futuras del ahorro se ven lejanas y, como hemos visto en el Perú, incluso a la edad de jubilación. Por ello, la mayoría de países obliga a las personas a ahorrar para la vejez y los fuerza a adquirir una pensión al jubilarse para protegerlas de un futuro financiero precario, asegurándoles cierta estabilidad económica de por vida.

A ningún político de países desarrollados se le ocurre permitir usar los fondos para la pensión con otro propósito, como sí les pasa a los nuestros. Legisladores conscientes luchan contra la preferencia al consumo presente y al desinterés por ahorrar para la vejez hasta que es muy tarde. Esto explica el paternalismo generalizado de los gobiernos que obligan a los individuos a ahorrar para su vejez para asegurarles bienestar en el futuro. Por ello, era absurdo aprobar un nuevo retiro de fondos, pero igual lo hicieron nuestros brillantes congresistas.

Abordar la renuencia al ahorro para la vejez o de una pensión en la jubilación requiere una combinación equilibrada de educación financiera para concientizar sobre la importancia de ahorrar para una pensión en la vejez desde edades tempranas, y una adecuada legislación que obligue al ahorro previsional y lo promueva en las personas de menores ingresos con incentivos. Esto implica también tener congresistas conscientes de su importancia, que no aprueben leyes que permitan que las personas retiren sus fondos a no ser que previamente hayan adquirido una pensión vitalicia mínima. Obviamente, ese no es el perfil de nuestros congresistas.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis