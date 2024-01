Esta semana quería evitar tocar temas de coyuntura, pero es difícil hacerlo cuando cada día aparecen más evidencias de que los pillos, tramposos y vivos nos están ganando el país. La informalidad e ilegalidad es cada vez mayor, los gobiernos subnacionales son nidos de corrupción y el gobierno nacional no da pie con bola. Además, de los congresistas no podemos esperar nada bueno: ya se tumbaron la educación, están debilitando fuertemente nuestro sistema previsional, protegen a los delincuentes entre ellos, y se deshicieron de las elecciones primarias obligatorias, asegurándonos un caos electoral en 2026 y una fragmentación política. Las autoridades y políticos solo piensan en su propio interés y no en el del país.

Cada semana aparecen nuevas denuncias de corrupción o problemas que desnudan nuestra débil institucionalidad. Dos problemas recientes son el pedido de un nuevo salvataje billonario a Petroperú y las protestas en Machu Picchu se disfrazan de un falso nacionalismo para defenderlo de una falsa privatización. ¿Podemos esperar que el Gobierno reaccione como corresponde? Hagan sus apuestas.

En el caso de Petroperú, primero nos dijeron que no había espacio en el presupuesto para más apoyo, luego que no lo van a capitalizar ni darle más plata fresca, soslayando que le van a otorgar garantías para que se siga endeudando y a refinanciar los 750 millones que debería de devolver al Gobierno este año. Nos saldrán con que la empresa se va a reestructurar, sin entrar en detalles, como ya ocurrió hace un año, y lo único que cambió es que ahora está en peor situación financiera. Seguimos sin poder ver el diagnóstico y plan de restructuración que preparó Arthur Little, desconociendo si era bueno, si se está implementando y que tanto avance ha tenido. Lo que sí sabemos es que la empresa continúa en manos equivocadas y que su futuro es sombrío.

El caso de Machu Picchu, es igual de preocupante, ya que afecta el turismo hacia nuestro destino más emblemático, hoy paralizado por revueltas en Aguas Calientes donde la gente parece no darse cuenta de que está siendo manipulada por mafias y sinvergüenzas que quieren evitar que las entradas a las ruinas se vendan de manera transparente en forma electrónica, como en otros lugares similares en el mundo, asegurando el aforo correcto a las mismas y que gente inescrupulosa lucre a expensas del país. Aquí también están involucradas autoridades locales que buscan llevar agua para su molino aprovechándose del desconocimiento de la población que se está perjudicando porque sin Machu Picchu no hay turismo ni ingresos.

¿Se pondrá firme el Gobierno o cederá ante las presiones de una masa manipulada por pillos?Estos son solo dos ejemplos de los graves problemas que enfrentamos como país y del desinterés o incapacidad de nuestros gobernantes para actuar a la altura de las circunstancias. ¿Podemos evitar que el país se nos escape de las manos? ¿Ya lo perdimos o todavía estamos a tiempo de salvarlo? ¿Qué podemos hacer como sociedad para convencer a los políticos que requerimos reformas profundas?

