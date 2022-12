El gol más polémico del Mundial a la fecha fue aquel con el que Japón le ganó a España y dejó fuera de la competencia a Alemania. El jugador japonés hizo un pase de gol desde la línea de fondo, que en las repeticiones de los programas deportivos mostraban que la totalidad de la pelota había sobrepasado dicha línea y, por lo tanto, se invalidaría el gol. Sorpresivamente, el VAR concluyó que la pelota no había salido completamente y el referí estuvo de acuerdo, y convalidó el gol. Esto generó una nueva ola de críticas al VAR. ¿En este caso fue correcta la decisión del VAR?

La norma de la FIFA indica que, para que se considere que la pelota salió, esta tiene que traspasar la línea de fondo completamente. Esto implica que la totalidad de su circunferencia la tiene que haber traspasado. La redondez de la pelota se vuelve crítica, ya que la norma es muy clara al indicar, que, si la curvatura de esta se mantiene sobre la línea, la pelota sigue en juego. En otras palabras, no interesa si la pelota está pisando o no la línea, sino si la totalidad de su circunferencia la traspasó (incluyendo la ‘pancita’ que no toca el suelo).

¿A qué podría deberse la diferencia entre lo que la mayoría opinaba al ver las repeticiones televisivas y lo que concluyó el VAR? Aquí entra a tallar la ciencia. La mayoría de las cámaras hacen las tomas desde ángulos visuales que no permiten determinar con certeza si la pelota salió completamente o no, ya que pueden afectar la forma en que vemos un objeto respecto a un plano. Una toma perfectamente perpendicular desde arriba permitiría mostrar, sin ninguna duda, no solo si la pelota tocaba la raya, sino si la circunferencia completa (incluso la parte que estaba en el aire) la había traspasado. Esto es lo que se conoce como plano cenital. Dos días después del partido, la FIFA difundió un video con las tomas que analizó el VAR en un plano más perpendicular (no el cenital) que mostraba que la pelota no traspasó la línea por 1.88 milímetros, que, aun siendo insignificantes, validaban la decisión y el gol.

De haber compartido la FIFA dicho video inmediatamente, habría evitado la polémica y las fuertes críticas al VAR, que, aun a pesar de sus errores, es más preciso que los árbitros o jueces de línea, por lo que contribuye a decisiones más justas. La falta de comunicación del VAR con los aficionados para mostrar el sustento de sus decisiones contribuye a generar una desconfianza sobre ellas en este mundial. Esto no ocurre en la Liga Premier inglesa, en la que se comparte la señal del VAR con los canales de TV durante la revisión. Esto sería fácil de resolver a futuro. Asimismo, las mejoras tecnológicas harán que los errores del VAR se reduzcan aún más.