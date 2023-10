El 5 de julio pasado, yo comentaba en este espacio (https://peru21.pe/opinion/opinion-ed-malaga-mesa-directiva-autoprofecias-cumplidas-noticia/) que el Congreso tenía una nueva oportunidad para rescatar su imagen, eligiendo a una Mesa Directiva responsable, capaz de priorizar una agenda legislativa razonable, con un manejo eficiente de los Plenos, apertura ante los medios, control político firme, pero constructivo, poder sancionador —especialmente para con congresistas trasgresores— y un decidido apoyo a la meritocracia, en vez del usual tráfico de favores y la repartija de cargos.

Hasta ahora poco de eso se ha cumplido, y lamentablemente para el país, el desempeño de la Mesa nos da la razón a quienes criticamos la idoneidad de los candidatos que las bancadas presentaron. No solo no se hizo un intento apreciable por seleccionar a los candidatos más idóneos por su trayectoria, capacidad, compromiso y conducta intachables, sino que se dio rienda suelta a la ambición personal y partidaria de quienes ven en la Mesa Directiva una herramienta clientelista.

Luego del sensible fallecimiento del primer vicepresidente Nano Guerra García, la Mesa quedó en manos de tres congresistas con serios cuestionamientos a su capacidad y a su integridad moral. Las denuncias de copamiento en la segunda vicepresidencia no son tan sorprendentes si tomamos en cuenta que esta cayó en manos del partido que, al mando del golpista Pedro Castillo, hizo del copamiento institucional práctica rutinaria. Sí, en cambio, aquellas en la tercera vicepresidencia, que además se vio empañada por conductas personales muy reñidas con la ética y la dignidad del cargo. Sumadas a las ya conocidas objeciones al actual presidente, es inevitable la sensación de que esta Mesa Directiva no aporta valor a un Congreso ya desprestigiado, y de que es momento de plantear un recambio total de sus integrantes. Espero que así lo entiendan mis colegas.