¿Qué tienen en común la fiscal Benavides, Gustavo Gorriti, Jorge Salas Arenas, Martín Vizcarra, Susana Villarán, Keiko Fujimori, los fiscales Vela y Pérez, y los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entre otros personajes de la actualidad política?

Primero, que a la mayoría de ciudadanos no le interesa lo que suceda con ellos. Suficientes problemas tienen ya con la inseguridad ciudadana, el estancamiento económico, la corrupción, la pobreza y el desempleo, los desastres naturales y epidemias. Se contentarían con un buen gobierno.

Segundo, que son la comidilla de políticos, analistas, periodistas, líderes de opinión, trolls, y uno que otro influencer yapero. A esa “minoría informada” sí parece importarle estas cuestiones de Estado. Son un grupo muy diverso, pero suelen adoptar dos posturas irreconciliables: la de quienes anuncian dictaduras y el fin de la democracia, se acuestan y despiertan pensando en el fujimorismo y la ultraderecha; y la de quienes se declaran anticomunistas y anticaviares, quieren desratizar las instituciones del Estado —en particular la Justicia y los órganos electorales— y pierden el apetito de solo pensar en el lagarto.

¿Y qué tienen a su vez en común estos archienemigos ideológicos? Pues, entre otras cosas, que quieren que todo el país piense como ellos y se unan a su batalla por el juicio final; no toman prisioneros y estigmatizan a quien se atreva a disentir. ¿Qué, estás a favor de la remoción de la JNJ? Ah, eres un fujicerronista autoritario… ¿Cómo? ¿Estás en contra? Ah no, eres un caviar vizcarrista…

¿Sabes qué, apreciado lector? No te sientas mal por no estar en un bando. Esto no es un partido de fútbol. Tampoco tienes que estar “al centro” (spoiler: no existe). Infórmate con objetividad, no seas rebaño de nadie, y forma tu propio juicio, con respeto y tolerancia. Tú, libre pensador, eres el jefe, y tu voto, la mejor arma para desterrar a quienes nos dividen.

*Héroes del Silencio