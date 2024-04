En los últimos meses, periodistas, opinólogos y representantes del antifujimorismo han llevado a cabo una campaña de limpieza histórica y moral del homicida golpista Antauro Humala.

No es la primera vez que emprenden esta titánica tarea. En 2021, el entonces candidato Castillo, quien ya había sido vinculado con el Movadef en 2017, que no tenía plan de gobierno y cuyas únicas propuestas eran desmantelar instituciones, también fue ungido por este sector “progresista” o “caviar”.

Esa vez, estos líderes de opinión aseguraron que no pasaría nada con Castillo porque “no tiene mayoría en el Congreso”, o prometieron que, si Castillo se radicaliza, “lo sacamos con una marcha”. Como si la política fuese un juego infantil, omitieron señalar las consecuencias nefastas para la economía que su sola elección tuvo: 15 mil millones de dólares fugaron del país en 2021 (7% del PBI); el dólar pasó los S/4, el combustible se disparó y, por si fuera poco, más de 400 mil peruanos dejaron el país en 2022.

Estos datos representan la pérdida de trabajo de cientos de miles de peruanos y el retorno a la pobreza de miles más. Además, no olvidar la ineptitud, corrupción y sinvergüencería en el entorno de Castillo, sumado a su intento de ser dictador e imponernos una constituyente. ¿Acaso los ahora garantes progresistas de Antauro convocaron a marchas cuando sucedía todo eso?

No solo no convocaron a marchas, sino que callaron durante todo el gobierno de Castillo. Su máxima contribución fue tuitear “valientemente” una vez el golpe de Estado fracasó. Ese sector no tiene autoridad moral para darle lecciones a nadie. Estas personas predican contra el lucro, pero han descubierto en el antifujimorismo una marca rentable. Para ellos, las crisis son visitas a sus canales de Youtube, pero para los peruanos es la incertidumbre y la pobreza.

En 2026 debe primar la cordura frente a la ira, y el cerebro frente al hígado, para evitar una segunda vuelta entre el fujimorismo y la izquierda. Que estar en el hoyo no sea la normalidad.

