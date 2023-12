La izquierda peruana debería estar feliz con que el Perú no le haga caso a la Corte IDH con la liberación de Fujimori, pues, según afirman, nuestro país será igual a Venezuela y Nicaragua y, hasta donde tengo entendido, ambas son gobernadas por regímenes que le encantan al resto del rojerío local.

¿Qué hacer ahora frente a esta impertinencia ideologizada de la Corte IDH? En primer lugar, mostrarles el dedo medio e ignorarlos. La Corte IDH le informará de nuestro supuesto “desacato” a la Asamblea de la OEA. Allí a nadie le interesará el asunto y morirá el tema, pues todos tienen suficientes problemas o rabos de paja como para estar peleándose con Perú por Fujimori, un espectro de los 90 y un anciano que ya cumplió más de 15 años de prisión. Nadie nos va a invadir ni habrá un bloqueo económico o diplomático. Desde afuera les puedo asegurar que todo esto del indulto a Fujimori no ha interesado nada de nada. Ha salido muy, muy poco en los medios españoles y prácticamente una línea en el resto de Europa (en EE.UU. apenas saben dónde queda el Perú). Frente a Ucrania, Gaza, Trump, etcétera, este tema es minúsculo. Además, EE.UU. ya entra pronto en primarias y la Corte IDH interesará nada en Washington si ganan los republicanos.

Lo bueno de este absurdo acoso judicial es que ahora en Perú ya tenemos una oposición militante a la Corte IDH y una salida del yugo de esta Corte sería aplaudida por muchos peruanos. La chilla provendría solamente de la izquierda, la prensa boba, los “tontos útiles” de la caviarada y los antifujimoristas enfermos (tipo Pedro Cateriano, porque Mario Vargas Llosa ya no está para estos trotes), pero la mayoría de los peruanos sería indiferente (el tema les es muy lejano y complicado) o estaría entusiastamente a favor. La caviarada no ha dado cuenta que con tantas necedades ha generado un “anti” intenso y masivo que hasta hace no mucho era inexistente. Sembraron odio y ahora los odian. Y mucho.

PD: ¡Feliz Navidad para todos (menos Elvia Barrios…)!





