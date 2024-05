Días atrás, en la ciudad arequipeña de Chala, se realizó una cumbre de mineros artesanales y en vías de formalización/informales. De acuerdo a los organizadores llegaron alrededor de 10 mil mineros de todas partes del Perú, entre ellas de algunas zonas en conflicto como Pataz o Puno (La Rinconada). No obstante que en el evento se desarrolló una agenda técnica estuvieron presentes políticos de diversas tendencias, tanto de derecha como de izquierda (de acuerdo al espectro político nacional).

Estimado lector, ¿por qué de pronto políticos de diversos arcos y tendencias ideológicas se presentan en reuniones de mineros en vías de formalización/informales? Una primera apreciación que cae de madura es que, evidentemente, estos políticos pueden estar desarrollando una campaña política y pretenden conseguir votos en esta plaza. El mundo minero informal entonces estaría en disputa.

No obstante, sugiero una aproximación ideológica/sociológica a lo que sucede con respecto a la minería artesanal y en vías de formalización/informal. En ese sentido, lo primero que debemos hacer es zanjar por la buena y separar la paja del trigo. En esta columna no me refiero a la minería ilegal, que no se debe permitir y al contrario se debe combatir en todos los frentes; sino del mundo informal minero.

Así, decía que con respecto a la asistencia de algunos políticos en el evento de mineros, vale subrayar que este movimiento en realidad es el capitalismo popular en minería. Es cierto, son en su mayoría informales o en vías de formalización, artesanales, pero no podemos dejar de decir que su esencia es principalmente capitalista.

De allí, entonces, causa sorpresa que sea el congresista y posible candidato presidencial en 2026 por la izquierda, Guido Bellido, quien asistió al evento, el que intente representar al capitalismo popular minero. Lo evidente es que sea un candidato presidencial promercado y procapitalista quien los represente políticamente.

La cuestión está entonces en los detalles. Si bien el movimiento de mineros artesanales y en vías de formalización/informales es en esencia capitalista, está buscando una representación política “contestataria” contra lo que ellos denominan el “establishment empresarial” y al que acusan de complotar para que no haya formalización minera, en otras palabras una “lucha de clases” en la minería nacional. Una posición que no corresponde en absoluto a la realidad.

Entonces, lo que tenemos aquí es lograr una representación política de este inmenso mundo informal y promercado. Quien lo haga tendrá posibilidades de tener “bases” activas en todo el Perú.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.