-Me he enterado de un veto ruin contra la participación de Richard Webb en la celebración de los 60 años de la facultad de Ciencia Sociales de la PUCP. Webb fue el primer jefe del departamento de Economía allí, pero ese increíble veto cainita provendría ahora de ese mismo departamento que él otrora fundó. Sería una vergüenza que la decana Fanny Muñoz ceda ante esta horripilante mezquindad de los caviares, que no olvidan su recordada bronca con Webb en el BCR.

-¡Qué tal patinada del nuevo fiscal de fiscales Villena con ese discursete tan politizado e impertinente que difundió hace poco! Parecía ya tan desubicado en su puesto como ese patético Salas Arenas del JNE. Villena podía y debería haber cuestionado de otra manera al Congreso, que respetos guardan respetos. Y también debería ser consciente de que hoy su institución es un desprestigiadísimo desastre que amerita reformas urgentes y no autoengañarse. Se esperaba un cambio para mejor, pero Villena ha resultado más de lo mismo; igualito a Zoraida, Pérez, Vela y Sánchez.

-Como no podía ser de otra forma en el Perú, ya como premio consuelo nombraron embajador en el Reino Unido a Ignacio Higueras, un público defensor servil de Vizcarra y ex mano derecha de la mediocre Gervasi. Antes también premiaron escandalosamente a dos retirados con embajadas en el Vaticano y Finlandia. Se esperaba mucho más de González-Olaechea al frente de Torre Tagle, pero parece que ya se acomodó al jueguito y por eso se avizora que pasará sin pena ni gloria por allí. Uno acepta puestos para mejorar las cosas, no para las fotitos, las componendas y la vanagloria.

-¡Qué tales lágrimas de cocodrilo de Mirko Lauer! Se lamentó del renacido antisemitismo en una columna reciente de LR cuando siendo judío se quedó calladito con las feroces caricaturas antisemitas que Heduardo y Carlín publicaron en ese mismo medio. Y a juzgar por su defensa enconada de Gorriti, esa supuesta fraternal amistad de Lauer con Alan era más falsa que creer que Lauer es poeta...