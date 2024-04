[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “La eutanasia es una decisión individual”.

-Como liberal consecuente, me parece que la decisión de la valiente Ana Estrada de someterse a la eutanasia es simplemente el cumplimiento del derecho inalienable de cada individuo a decidir sobre su vida. Siempre he sido partidario de la eutanasia si hay lucidez para tomar la decisión, una penosa situación médica irremediable, testigos indubitables que certifiquen la determinación, un adiós sin dolor y, por supuesto, mayoría de edad. Respeto a quienes tienen reparos religiosos o morales para oponerse, pero hay que recordarles que ellos también tienen que respetar las opciones tomadas libremente por los demás y por eso no deben intentar imponer su parecer: cada uno que actúe con su conciencia. No somos nadie para juzgar el camino que tomó Ana Estrada. No sabemos cómo era de horrendo para ella el tormento diario de su vida y espero que ahora sí ya esté en paz. La eutanasia es un tema de cada uno y no de los demás, por más que nos produzca desagrado y tristeza. Es realmente lamentable que el partido independentista vasco de izquierdas Bildu haya empatado el primer lugar en escaños en estas elecciones autonómicas del domingo (y el voto exterior incluso le podría dejar como puntero solitario, porque falta contar un escaño), dado que Bildu es heredero directo de la banda terrorista ETA, esa misma que asesinó, secuestró y extorsionó a tantos en España durante décadas, bárbaros que hasta pusieron coches bomba en estacionamientos de supermercados llenos de gente. La ambigüedad en la semana final de campaña de su principal candidato a Lehendekari (algo así como un primer ministro regional) para condenar a ETA hizo pensar que Bildu perdería fuelle, pero no fue así. Es cierto que parece remoto que Bildu gobierne, pues se avizora que otra vez más el PNV (partido independentista de derecha, muy acomodaticio) y el PSOE pacten la conformación del nuevo gobierno vasco, pero es doloroso observar cómo estos sanguinarios han sido los más votados entre la juventud vasca.