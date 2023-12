-Como para profundizar más el despelote que vive el país, al juez César San Martín (CSM) y sus pares se les ha ocurrido desconocer una ley del Congreso sobre la suspensión del plazo de prescripción, declarándola “inconstitucional”, según aseveró el mismo CSM en Gestión. Aquí hay dos problemas: 1) Los jueces no legislan, quien legisla es el Congreso (por eso se llama “Legislativo”). Si no les gusta una norma del Legislativo, al margen de que esta sea buena o no, a CSM y los demás jueces no les queda más que acatarla. 2) la inconstitucionalidad de una norma es declarada por el TC, no por una asamblea de jueces. Si CSM tenía reparos fundamentados, pues debió exhortar al Congreso a que mejore la norma o acudir al TC. Es que los jueces hasta ahora resienten que el TC haya reemplazado a la Corte Suprema como el árbitro constitucional último, otra razón por la que Elvia Barrios no cumple con mi sentencia.

-Ser servil paga bien en el Perú: la señora Gervasi fue la mucama de Dina como canciller y ya la nombraron en Ginebra. Me dicen que su viceministro Ignacio Higueras se va destinado a Londres. Una lástima que el canciller González-Olaechea premie con una embajada clave a un felpudo de Vizcarra, pues que se entere que Higueras siendo embajador en Colombia mandó una carta al diario “El Tiempo” para defender al ‘Lagarto’ de unas críticas que formulé respeto a ese reptil. Higueras justificó el cierre ilegal del Congreso y se erizó porque afirmé que Vizcarra iba a acabar en la cárcel. ¿De cuándo aquí un embajador se inmiscuye con lo que declara un periodista? Encima, los años me dieron la razón frente a este señor tan lamentablemente sobón, cortesano y genuflexo.

-En inglés se refieren a una persona que exuda ganas evidentes y desesperadas de ser algo más de lo que es como un “wannabe”, como alguien que “quiere ser”. Esa palabra me viene inmediatamente a la mente cuando observo a abogados como Luciano López en acción. ¡Cómo le gusta sentirse el jurisconsulto frente a cámaras! ¡Fuiiiraa!

