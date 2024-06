Claro, directo y sin medias tintas. El canciller Javier González-Olaechea volvió a pronunciarse sobre los cuestionamientos que, a través de un comunicado, formularan hace poco más de una semana las embajadas de 16 países respecto al dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que fortalece el rol de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y ayuda a transparentar el uso de los recursos económicos que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la cooperación internacional.

En esta ocasión, sin embargo, el ministro no lo hizo ante la prensa, sino en la ceremonia conmemorativa por los 80 años de relaciones entre Perú y Canadá, en la que estuvo presente Louis Marcotte, embajador canadiense, precisamente uno de los países firmantes del documento al que hizo alusión el canciller.

Fue el diplomático norteamericano el primero en dar una alocución casi coloquial, destacando las buenas relaciones entre ambas naciones. En ese mismo tono empezó su discurso González-Olechea hasta que destacó que “para hablar de amistad, (el diálogo) tiene que ser franco y respetuoso”.

“Yo no puedo ser amigo de Pedro si Pedro en mi casa me dice algo altisonante o me cuesta cultivar esa amistad, que profundamente aprecio en el caso de Canadá. Hablando en términos hipotéticos y condicionales, supimos de algunos pronunciamientos que no fueron los más felices, que no fueron los más oportunos, porque se refirieron a un proyecto, ni siquiera a una ley. (…) Para que seamos amigos de verdad, como creo que realmente lo somos, hay que decir las cosas con todo respeto”, subrayó.

“Me pregunto acaso entonces si la mejor manera de reflejar las relaciones es hablar de proyectos, incluso si fueran leyes. Como dije en una pequeña declaración, yo no le indicaría al embajador en Italia que se pronuncie de una u otra manera respecto a lo que disponga el Congreso de Italia. La diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar”, prosiguió generando cierta tensión en el evento realizado el último jueves.

SE JUSTIFICA

En declaraciones a Perú21, el exvicecanciller Eduardo Ponce comentó que la declaración de González-Olaechea fue “fuerte pero bien articulada”.

“Evidentemente, se está hablando de un proyecto de ley, pero para los efectos de lo que opinen terceros países es lo mismo que se tratara de una ley porque son pronunciamientos preventivos para que este proyecto no se convierta en una ley, entonces, creo que sí se justifica que nos pongamos en nuestro sitio aunque la declaración me parece un poquito fuerte, pero han dado lugar a ella y corresponde que el canciller se haya pronunciado”.

Sabía que

En el comunicado emitido el 10 de junio, las embajadas de 16 países expresaron su preocupación “por las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”.

El documento en cuestión fue firmado, entre otras, por las representaciones diplomáticas de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Suiza y la Unión Europea.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO