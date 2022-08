[Opinión] Aldo Mariátegui: El silencio de Bergoglio

- ¿Por qué Bergoglio ha tardado tanto en condenar la brutal represión sandinista contra la Iglesia que lidera? ¿Por qué esta condena papal ha sido tan suave y breve, a pesar de que hasta han detenido al obispo de Matagalpa? ¿Por sus simpatías peronistas? Al menos que haya algún tipo de tratativas secretas que no quiera estropear, no veo más explicación que una afinidad ideológica para esta actitud del Papa con el sandinismo; acuérdense que a nosotros nos instaló al izquierdista Castillo de obispo de Lima e hizo cardenal al también rojimio Barreto. En cambio, a los del Opus Dei en el Vaticano sí les ha dado últimamente con todo y les ha rebajado en mucho su peso eclesial. Ojo que ya Francisco I nos ha enviado un Nuncio Apostólico nuevo (Paolo Gualtieri) justo cuando se acercan muchos relevos en la alta curia peruana por edad. Conociendo las inclinaciones políticas de Bergoglio, Gualtieri debe ser “progre”.

-¿Por qué a Keiko la metieron por mucho menos presa que a Vizcarra o la primera dama Lilia Paredes, que tienen casos tan escandalosos? ¿Por qué el juez César San Martín o Verónika Mendoza jamás tuvieron problemas cuando sus nombres aparecieron en situaciones comprometedoras en la famosa libreta de Nadine? Después no me digan que la justicia es igual para todos en el Perú. No jodan.

-El otrora colosal moralizador por web Silvio “Gran Combo Club” Rendón no suelta su puestazo como representante peruano ante el BID. Es que quince mil buenas razones verdes y sin impuestos le harán parecer que Castillo es un gobernante probo, inteligente y eficiente al que debe servir sin que su ética cruja. Oscar Maurtua en Madrid también sigue esa filosofía. El puesto público bien rentado tuerce cualquier conciencia. La falta de vergüenza y el estómago lleno priman.

PD: Como les pronostiqué, AAR, La República y la caviarada por redes (salvo “Maricarmen” Marchán) se hicieron los suecos con su plagio contra mí. Así es este “país”.