Siempre consideré que esas Encuestas del Poder Anuales que hace IPSOS son inexactas por las respuestas que generan las ubicaciones finales. No puede ser que Gorriti, Mohme, César San Martín o Diego García Sayán nunca aparezcan en los primeros diez lugares si estos caballeros han hecho lo que les da la gana en nuestro “país” desde hace años. ¡Eso dice mucho de lo divorciados que los encuestados están de la realidad peruana! Los consultados sueltan ingenuamente nombres de políticos, banqueros, altos funcionarios públicos, etc., a los que cualquiera de estos puede aplastar o hacerle la vida a cuadritos fácilmente de proponérselo. No voy a poner a Gorriti de ejemplo porque ya el tema de cómo manda es tan evidente. Veamos mejor la última de Mohme: la OSCE determinó que cometió una falta y le impuso una sanción administrativa. Mohme acudió al Poder Judicial y este velozmente le dio la razón y le levantó la sanción (y, claro, Mohme, además de festejar otro triunfo más suyo, se victimiza ayer en su portada y editorial porque es llorón por naturaleza).

Y allí detectamos una vez más otro fenómeno aún más serio de nuestros tiempos: el desequilibrio actual entre los tres poderes del Estado. Hoy el Poder Judicial pesa mucho más que el Ejecutivo y el Legislativo porque anula las resoluciones de estos dos poderes cuando quiere. Y tampoco obedece al TC (si no, vean mi caso). Así, la caviarada acude al PJ para maniatar al Ejecutivo y Legislativo, y si no le gana dentro del Perú, pues acude finalmente a la Corte IDH y gana de todas maneras (antes acudían inmediatamente al TC cuando lo controlaban con Espinoza-Saldaña, Ledesma, Miranda y el difunto Ramos). La caviarada manda vía el PJ: van a ver cómo pronto el oficial Colchado acude al PJ y le levantan el castigo.

PD.: La cada vez más desequilibrada RMP me llama “huelepedos” en su X. No tengo esa hedionda afición que ella ahora practica con Gorriti, como otrora lo hizo con Fujimori, Pandolfi, Hurtado Miller y su amigaza Susana Villarán.