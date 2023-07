-No sé cómo, aún, el sindicalista de Petroperú Óscar Vera sigue al frente de un ministerio clave para nuestra economía como lo es Energía y Minas. El señor no tiene idea de nada de nada y hasta huele a castillismo. Ya que haya sido mandamás de la refinería de Talara fue un exceso, pero verle en el vital MINEM es surrealista. ¿Cómo ha llegado allí? ¿Es amigote de Dina o de Otárola? ¿La cuota secreta de algún partido parlamentario? Me imagino que este 28 de julio habrá cambios ministeriales y Vera se irá a su casa. El MINEM es el ministerio más importante para la economía tras el MEF y cualquiera no puede ser su ministro.

-Montevideo sin agua, Nueva York inundada y España hirviendo son ejemplos claros de que el cambio climático cada vez está peor. ¿Lima aguantaría una escasez así de aguda de agua? ¿O esas lluvias torrenciales? ¿O 40 grados de calor en febrero? No es tan remoto que suceda eso. ¿O acaso alguien se imaginó un ciclón reciente como el Yaku asolando nuestras costas?

-Sinvergüenzas hay en todos lados, pero más aún en países como España, donde la picaresca (o sea, la abuela peninsular de nuestra criolla pendejada) aún goza de buena salud. Uno de esos es José Félix Tezanos, un personaje que parece escapado del Buscón Don Pablos o del Lazarillo de Tormes. Este Tezanos, afiliado al oficialista PSOE, preside al estatal Centro de Investigaciones Sociológicas, un ente otrora muy prestigioso, que antes se preciaba de hacer las mejores encuestas. Desde que Sánchez nombró allí a Tezanos esta institución ha entrado en una decadencia profesional penosa y solo se dedica a sacar encuestas que dan vergüenza de lo echadas que están al PSOE. Esta de ayer, que pone al PSOE de ganador, carece de toda verosimilitud.

-Murió Milan Kundera, un magnífico escritor al que increíblemente, como a Borges, nunca se le otorgó el Nobel de Literatura. Su Insoportable levedad del ser es un libro extraordinario. Que le hayan dado el Nobel al cantante Bob Dylan y no a Kundera, es una vergüenza.