-¿Por qué será que no me sorprende que el nuevo fiscal de la Nación ‘Shakiro’ Villena haya archivado una investigación contra el juez César San Martín (CSM) sobre una llamada al juez Peirano para aparentemente presionarle sobre un desalojo de unos terrenos extraordinariamente valiosos, cercanos al aeropuerto limeño? ¿Por qué no me sorprende que el redactor judicial de La República César Romero – a quien el colaborador Villanueva acusó de coordinar con Vizcarra y del que Gorriti insinuó muy feas cosas— defienda así a CSM? Sí me sorprende mucho que hasta ahora el colaborador eficaz Villanueva no haya mencionado para nada al juez “canero” Concepción Carhuancho ni al policía Harvey Colchado, tan protagónicos ambos precisamente en las politizadas operaciones del IDL-R y los fiscales Vela & Pérez. ¿Será que efectivamente ellos no tuvieron nada que ver con las coordinaciones IDL-R - fiscales? ¿Será que no le han preguntado a Villanueva por ellos? ¿Será que sí Villanueva ha hablado de ellos a la Fiscalía y eso todavía no ha salido?

-”Mejores pensiones para más trabajadores”, tituló la presidente de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, a su última columna. Se referirá a los trabajadores de La República, el archienemigo de las AFP, a quien su asociación estúpida y suicidamente regala con avisos. Lo mismo hacen Telefónica, Perú LGN, o el burgués Club Terrazas. Véndanle la soga a la izquierda, que se merecen que los ahorquen por cretinos.

-Me quedé corto con Carlos Linares Peñaloza. No solo va a ser director de Petroperú sino su presidente, cuando precisamente él estructuró esa absurda emisión de bonos que ha endeudado mortalmente a la empresa. Tampoco se opuso a la Refinería de Talara cuando fue director de Tesoro Público (MEF).

-Alberto Borea Odría es un crack para acomodarse como sea. Este exaprista, expepecista, extoledista, aliado caviaroide, exabogado ppkausa, etcétera, ahora ha sido nominado por Dina Boluarte como el candidato peruano para juez de la Corte IDH. Arcadas…