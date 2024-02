-No celebraría tanto la renuncia de José Ávila a la JNJ, pues su reemplazante Abraham Siles es ultracaviar. Siles trabajó nada menos que en la ONG IDL y ahora labora en esa facultad de Derecho de la PUCP que está totalmente tomada por la caviarada desde el año 2005, en que han sido sucesivamente sus decanos unos conocidos izquierdistas y caviarazos como el finado Javier Neves (rojazo), Walter Albán (vicario caviar), César Landa (indigno sirviente de Pedro Castillo), Alfredo Villavicencio (rojo) y Rocío Villanueva (caviaraza). En mi época (los 80) el profesorado era plural y había de todo. Ahora es puro caviar, con un adoctrinamiento académico en la más pura onda “woke”, donde incluso vetan a quienes no comulgan con ellos (pregúntenle nomás a Aníbal Quiroga lo que le pasó). Hasta Ernie de la Jara —exmandamás del IDL, que misteriosamente se apartó de allí— “enseña” ahora allí. Es que la que debió renunciar hace rato a la JNJ, por vergüenza propia y para acabar con estos pleitos, fue la casi octogenaria Inés Tello. Pero me imagino que no quiere abandonar ese sueldazo de alrededor de US$ 9 mil mensuales y no le importa generar discordia.

-Se pintó entera ayer la fiscal Marita Barreto cuando inicialmente desestimó tan categóricamente ante los periodistas que Gorriti y el fiscal Vela sean incluidos en la investigación (“¿Cuál delito?”, preguntó muy oronda a los reporteros, moviendo negativamente la cabeza). Luego la barajó con que sí podría investigarles cuando se percató que su respuesta ya era demasiado rochosa.

A continuación, Barreto se puso en una indudable vena cómica y criticó, sin sonrojarse, a la prensa por “sacar información no corroborada y generar sensacionalismos”. ¡Muy buen chiste! ¿Y qué han hecho Vela & Pérez por años? La pregunta clave en estos momentos cae de clara: ¿Por qué Villena y Barreto blindan así a Pérez y Gorriti? Especulemos… ¿Porque son sus aliados? ¿Por miedo? ¿Por conveniencia? ¿Por ideología? ¿Porque les saben algo?

