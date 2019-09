Las Princesas Disney ya no son boludas.

Hace varios años se volvió viral el video de Miranda, una niña de siete años que critica a las princesas de los cuentos clásicos por no hacer nada y estar esperando a que llegue un príncipe a rescatarlas y al príncipe en cuestión por conformarse con una “boluda”, en lugar de buscar a una chica inteligente. En su crítica exceptúa a Mulan, una princesa que insiste en decidir su propio destino.

Pero los tiempos cambian, y también se refleja en los cuentos para niños: no más beso para despertar a la Bella Durmiente, ni zapato de cristal para Cenicienta. Hoy las princesas son Mérida, Sofía, Moana y Elena, entre muchas más.

Mérida, la pelirroja, no quiere casarse sino ser libre e independiente; tiene rulos desordenados y no le interesa la keratina; Elena de Avalor es morena, viste como española y fue liberada del hechizo de una bruja que la mantenía encerrada por Sofía, ¡otra princesa! Y, para estar aún más actualizados, Sofía nació plebeya y es por el matrimonio de su madre con un rey que se convierte en princesa. Es su tía quien le enseña que el conocimiento abre las puertas y, al igual que varias de sus “colegas”, no parece importarle demasiado conseguir un novio principesco y se la pasa bastante bien con sus caballos y libros.

¡Vaya revolución! Ahora, para que mi nieta aprenda a nadar me sirve mucho más Moana luchando contra las olas que la Bella Durmiente y su rueca.

¡Bien por todas las niñas que podrán vivir en una sociedad en la que ellas decidan! No olviden a quienes hicieron eso posible y retribuyan ayudando a quienes aún están excluidos por raza, género, religión, orientación sexual, nivel social, educación y cualquier otro factor que hoy les juegue en contra.