¡Nadie lo vio venir! Ni las encuestadoras ni los periodistas ni los influencers en redes percibimos, olfateamos, lo que se había gestado en las últimas semanas entre la ciudadanía, sobre todo en el Perú profundo, que no se siente representada. Entretenidos con antipatías y simpatías, perfiladas, quizás, en sobremesas de casas de playa, sobre el Congreso disuelto, ese enorme sector que aseguraban estadísticas y opinólogos que anularía o viciaría su voto, harto de las polarizaciones, fue a votar masivamente y no lo hizo poniéndose de costado. Más bien, decidió, desde su hartazgo, un voto fragmentado y otro de protesta contra el establishment político. Esa decisión la dirigieron al partido del pescadito (Frepap) –visto con curiosidad, como religioso, humilde, solidario– y hacia UPP, hoy representado por un radical que cumple condena, que tiene una oferta salvaje pero efectiva: paredón para los corruptos, no darles empleo a los extranjeros y, cómo no, su propia amnistía. Antauro Humala “reloaded” desde un penal regresa como actor político con miras a 2021 a través de sus huestes, ahora en el Parlamento. Como dice Mauricio Saravia en su análisis, el fantasma del ausentismo y del voto blanco y nulo fue eso, un fantasma. Solo marcó 24%, que está dentro de los promedios históricos. Los más ausentes, como señala, fueron los pobladores de Amazonas, Huánuco, Huancavelica, Loreto, La Libertad, Ayacucho, Pasco y Apurímac. El 41% del voto del Frepap es en Lima, la pobre, no la de la modernidad. Por otro lado, AP, por el recuerdo de FBT, por la reciente victoria de Muñoz y, sobre todo, porque no está vinculado al escándalo Lava Jato, fue el más votado, pero lleva novatos al Parlamento. Como protagónico está Urresti, el más votado, quien fue la locomotora de Podemos Perú, del polémico José Luna. Y los morados quedaron golpeados por el “affaire Guzmán” y la grave denuncia contra Daniel Mora. Vizcarra, eso sí, no tendrá una mayoría que lo acose; sí varias minorías que pueden darle más de un dolor de muelas. FP buscará victimizarse con Keiko de regreso en la cárcel. Nadie sabe para quién trabaja.