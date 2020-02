En mi Facebook (24/2) hice una pregunta interrogando el porqué de las grandes diferencias de nosotros con el vecino del sur en el reclamo popular por un nuevo contrato social. Los comentarios sumaron más de 100. A continuación los más saltantes, dejando de lado las impertinencias.

-“Porque el Perú es más complicado que Chile. Las masas en Chile fueron derrotadas desde Allende y recién se levantan. En Chile el 90% son trabajadores asalariados, el comercio y negocio familiar son formales. Aquí un peruano sin trabajo se la busca como sea. Allá les anima mucho botar a su actual presidente. La violenta represión avivó las protestas. El reformismo y la socialdemocracia hicieron mucho daño, hasta que llegó la hora del cambio”.

-“Los paros nacionales, si los hay, ahora no se sienten. El Perú esta ‘despresurizado’ porque el 70% de trabajadores son informales. Por eso, las luchas no convocan al reclamo por sueldos. Porque hay un sector de la nueva clase media a la que solo le interesa su bolsillo. Ser informal es ser de derecha. La informalidad les da un respiro a las demandas que el Estado no logra cubrir. Gracias a los informales puedes desayunar por dos soles (vaso de quinua + pan con huevo), almuerzos de 5-8 soles. Puedes hacer taxi alquilando carro”. En el Perú siempre dudamos de todos.

-“En los años 60 y 70 el marxismo era cultura popular. Todos son mentirosos. Es imponderable evitar el desborde popular, que no será como en Chile. SL y el MRTA la fregaron todo, castrando a las nuevas generaciones respecto de la acción revolucionaria. La izquierda lucha por apetitos electoreros, jodiendo al movimiento social. No se divulga por qué se requiere una nueva Constitución. Ausencia académica. Ningún grupo tiene convocatoria y el pueblo no se deja manipular”.