El año pasado, durante los calores de El Niño Costero me crucé en el camino de Juan Manuel Arribas y Hombro a Hombro.

¿Qué cosa es Hombro a Hombro? Es el patriótico concurso de decenas de empresas, empresarios, ejecutivos y un sin fin de peruanos que se han organizado para asistir a nuestros compatriotas en el caso de desastres.

La historia empieza en 2011 y ha continuado hasta hoy. Seguramente crecerá y continuará mucho más.

No ha habido límite en cuanto a desastres donde Hombro a Hombro no haya puesto el hombro. Sea El Niño Costero de 2017, el de 2023, la erupción del Ubinas, los fuertes sismos, el derrame de petróleo frente al mar de Ventanilla, ollas populares e inclusive en el fletado del primer avión que trajo el primer millón de vacunas contra el COVID-19. No importa dónde, ahí estuvo Hombro a Hombro.

En un país tan disfuncional como el nuestro, con autoridades que tienen poca o ninguna capacidad para encarar desastres, la unión – como dice el refrán – hace la fuerza.

Como es por todos conocido, en medio del desorden en que funciona el Estado peruano, hay instituciones públicas que logran articularse bien con el sector privado, que es el único que puede, cuando está unido, inclinar el fiel de la balanza.

Coordinando con Indeci, con una institución religiosa o con quien sea requerido, Hombro a Hombro estará presente cuando haga falta.

En este punto hay que hablar de Juan Manuel Arribas quien dedica su vida a esto. Es el responsable de ejecutar las acciones necesarias para que todo esté listo cuando se necesite. Y vaya uno a saber cuándo se necesitará.

Cuando venga un terremoto, que de hecho vendrá, que afecte severamente a cualquier ciudad vulnerable (Lima y El Callao lo son), no habrá policías, Fuerzas Armadas o socorristas suficientes. La batuta estará con nosotros, predica Arribas. Y nosotros, significa la sociedad civil organizada. Ahí es donde aparecerán, entre otros actores, la logística, experiencia y unidad que los patrocinadores y auspiciadores de Hombro a Hombro han venido preparando todos estos años.

Volviendo al inicio de esta columna, tras coparticipar con Juan Manuel Arribas y Hombro a Hombro a inicios de 2023, hoy, un año después, la organización que me complace conducir: Ambiand o Ambiental Andina, ha ingresado al patriótico grupo de empresas e instituciones que, sin lucro alguno, apoyan con lo suyo en defensa de nuestra comunidad. Un grano de arena en el trabajo de prevención.

Es necesario que este esfuerzo siga creciendo, nuestra vulnerabilidad lo sigue haciendo. Tenemos que mitigarla y superarla finalmente.