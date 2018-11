Chi, Chi, Chi, le, le, le ¡Viva Chile!

Chile no es fuerte por causa del azar. Lo es por un apego a la institucionalidad y la claridad y continuidad de sus leyes de promoción al trabajo y exportaciones. Perú, no obstante nuestras intestinas divisiones, es más rico en su naturaleza y ha podido jaquear el dominio de varios mercados que Chile ha ostentado desde hace más de tres décadas. Es en la agroindustria donde más los hemos golpeado. Al extremo de que vienen a invertir acá.

Según la prestigiosa Apoyo Consultoría, 1.4 millones de peruanos son empleados gracias a este motor de desarrollo.

Esto peligra si es que el Congreso de la República vuelve rígida la contratación en el campo. Se ha explicado que una hectárea que requiere cinco trabajadores en un mes de cosecha, requiere uno por cada dos hectáreas en tiempo de riego o descanso. Los servidores del campo son y somos* rotantes entre campo y campo a lo largo del año.

Si se nos obliga a trabajar todo el año para alguien que no va a poder pagarnos TODO EL AÑO, no nos va a emplear. Ello, pues los números no dan.

Los campos se quedarán sin siembras y le regalaremos a Chile un mercado global que nos costó 25 años conseguir, que exporta más de US$5,000 millones y emplea como ninguno.