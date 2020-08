El Instituto Geofísico del Perú ha completado la instalación en el Morro Solar de Lima de la estación de alerta temprana sísmica Julio Kuroiwa. Justo homenaje a un justo hombre.

Esta primera estación, de más de 100 que serán instaladas en un lapso de aproximadamente dos años, tendrá la particularidad de detectar las primeras ondas que produce un sismo frente a la costa peruana, que son las llamadas Ondas P. Estas ondas que no están asociadas a la parte principal o sensible de un sismo importante avanzan muy rápido en el fondo marino y llegan varios segundos antes que las ondas sísmicas conocidas como Ondas S, que son las que hacen substancialmente sensible el temblor o terremoto, según sea el caso.

Esto quiere decir que, mientras más profundo o más lejos de la costa se presente el hipocentro de un temblor importante, tendremos más segundos disponibles para ponernos a buen recaudo ante la inminencia de un sismo relevante.

Indeci es el socio estratégico del IGP para, una vez implementada la red, alertar a la población de la inminencia de un sismo. Con ello se dispondrá de valiosos segundos para salvar vidas.

Llega así al Perú algo que ya se ve en Asia y México. Eso es ciencia al servicio de la gente.