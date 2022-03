[Opinión] Aldo Mariátegui: Un dúo de temer en el Ministerio de Trabajo.

Ustedes saben que AAR y yo somos el agua y el aceite. Nunca me ha simpatizado el ahora columnista de LR por ser un oportunista que se trasladó hipócritamente del tecnofujimorismo noventero a la más estridente caviarada (como su amiga RMP) para pasar caleta y sintonizar con los tiempos. ¡Y ahora oscila entre Mohme y Acuña! Pero eso no quita que sea un tipo inteligente (a diferencia de RMP, que desde el colegio María Reina no ha pasado de ser la típica chancona nerd) y lo que viene advirtiendo desde hace rato en sus columnas es vital (y nadie hace caso): Castillo ha nombrado ineptos en los ministerios que están destrozando lo poco bueno que hay el Estado.

Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo han puesto a una congresista roja tacneña, Betssy Chávez, que no sabe dónde está parada. Allí quien manda es Ernesto Aguinaga Meza (un rojo que enseña DD.HH. de la PUCP), que es el director general. Ninguno de estos dos juveniles abogaditos jamás ha pagado una quincena en su vida, pero se están dedicando a dar las normas laborales que más estúpidamente van contra la creación o sostenimiento del empleo formal:

1) Quieren subir la RMV en estos momentos en que el desempleo ha subido y que pocos tienen caja (lo que va a producir es más informalidad o despidos). 2) Quieren prácticamente eliminar la tercerización. 3) Quieren que se pague la hora de refrigerio. O sea, crear una novena hora más de costo extra, pues no se produce nada de valor para la empresa como contraprestación del trabajo. 4) Quieren elevar el costo del despido, lo que provocará que se firmen menos contratos formales o simplemente no se contrate a nadie, porque no entienden que uno CONTRATA al trabajador, no se CASA con él. El despido NO es un divorcio caro. 5) Y ahora este par quiere terminar de matar a las AFP con un retiro total. Desde el velasquista FAP Pedro Sala Orozco que no hay gente más roja, irresponsable y necia en el Ministerio de Trabajo.

PD.: ¡ESAN odia al Perú! ¡Están trayendo a Maximiliano Aguiar, el satánico asesor de Vizcarra!