Gonzalo Elías: Feliz día del psicólogo

Anteayer fue el día del psicólog@. Fue una bonita oportunidad para agradecer por esta gratificante vocación y para saludar a todas las psicólogas y psicólogos que nos ayudan (yo también soy paciente). Dicen que el psicólogo es alguien que está tan perdido en la vida como los demás, solo que tiene una linterna, un mapa, y la valentía para acompañarte.

Quiero agradecer a todos mis maestros, colegas, supervisores y alumnos, pero sobre todo a mis pacientes. La formación de los psicólogos no termina nunca porque aprendemos día a día de nuestros pacientes, y de las personas en general. A menudo termino una sesión sintiendo que debería yo pagarle a mi paciente por todo lo que me ha enseñado.

Quiero aprovechar para animar a todos aquellos que quieren elegir una profesión o una vocación que les apasiona, pero tienen miedo porque aparenta incierta. Cuando tenía 14 años les dije a mis padres que quería ser psicólogo y, si bien me apoyaron, me dijeron que me iba a morir de hambre, que había elegido un sacerdocio. A pesar del miedo decidí seguir adelante, y si bien ciertamente no es para quienes quieren ser ricos, me levanto todos los días contento para ir a trabajar. Tómense en serio sus pasiones y tomen en serio las pasiones de sus hijos.

Además de los amigos, hijos, padres, y parejas -que son excelentes consejeros- los psicólogos tenemos nuestros propios psicólogos, que nos escuchan y contienen. Es nuevamente desde este lugar (de paciente) que les recomiendo a todos pasar al menos una vez en la vida por un proceso de acompañamiento y terapia personal. Conocerse a uno mismo y saber lo que uno quiere, estar actualizado con el propio ser y el deseo, así como vivir una vida llena de sentido, es más fácil cuando uno hace el trabajo personal en relación con alguien. Lo mismo aplica para el sufrimiento; una pena de a dos es menos atroz.





