El país sufre momentos de dolor, de inseguridad. Es terrible lo que ha pasado. No ha muerto un candidato, han muerto oportunidades, las esperanzas de muchos ecuatorianos. Es importante que este hecho no quede impune y que los ecuatorianos no olvidemos. Porque Fernando Villavicencio dio su vida por nosotros. No es justo lo que le sucedió, pero los ecuatorianos tenemos que castigar en las urnas a todas esas personas que querían hacerle daño.

Hay muchas cosas muy extrañas en este caso. No es justo que a Fernando lo pongan en una camioneta que no tenga los seguros correspondientes. Nosotros, en Ambato, andábamos en su camioneta blindada y los seguros eran correctos, pero ayer, viendo el video, solo abren la puerta y lo ponen ahí. Los señores que están ahí no hacen nada.

Ahora la Policía y la Fiscalía están averiguando qué pasó. Es necesario que el país sepa quién lo hizo. Él no nos manifestó las investigaciones que tenía, pero sí tenía algo fuerte. Es importante que las personas que estaban más cercanas den las declaraciones del caso.

Nosotros teníamos una alianza con Gente Buena, pero no está legalmente constituida. La presidenta del partido es María Paula Romo, entonces ella dará a conocer al país quién reemplazará como candidato presidencial a Fernando, aunque es irreemplazable.

La candidata a la vicepresidencia, Andrea Gonzales, es muy preparada e inteligente, pero la ley no le permite ser candidata a la Presidencia. Están todavía haciendo una asamblea para que se pueda elegir democráticamente.

Es importante que la gente no olvide este hecho, porque Fernando se jugó la vida por este país. Y estas elecciones son históricas, o recuperamos la democracia o vuelve una dictadura. Por eso les digo a los ecuatorianos de bien y al mundo entero, que no permitan este tipo de actos, porque es injusto y doloroso. Fernando Villavicencio era nuestro presidente de Ecuador y será nuestro eterno presidente.