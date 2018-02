No lincharás

No menos importante que el testimonio de Barata es el de Luis Favre, que sabe perfectamente a quién, cuándo, cómo y dónde se repartió la plata brasileña durante las campañas de Ollanta y Villarán. ¿Por qué la Fiscalía aún no le procesa, no le ofrece una colaboración eficaz? Les apuesto que si Favre hubiera trabajado con apristas, derechistas, castañedistas o fujimoristas, hace rato que le hubieran incluido…

-Verónika se quitó la careta al aliarse con Goyo Santos, no solo un extremista que no duda en apoyar al chavismo, sino un sujeto con pruebas abrumadoras por corrupción y que está aún libre por ese PJ que tenemos. ¿Qué dirán los limeñitos caviares que tanto la apoyaban? ¿Y los artistas? ¿Mónica Sánchez y Jacinto Díaz también son admiradores de Goyo? ¿Y los pulpines de la PUCP, la CGTP y los NAK harán una marcha contra Maduro cuando este llegue a Lima en abril? ¿Mónica Sánchez lavará la bandera venezolana?

-No se le está prestando mucha atención, pero la comisión Madre Mía está siendo muy efectiva atando cabos y está haciendo un trabajo muy superior al que hicieron el fiscal Pablo Sánchez, el juez César San Martín y la prensa y las ONG de izquierda en su momento. Las pruebas y testimonios recabados contra Ollanta “Capitán Carlos” Humala son muy sólidos. Creo que este va a pasar mucho tiempo en la cárcel.

- Los Graña están presos por mucho menos que Susana Villarán. Y han liberado a constructores que estaban en situación judicial IDÉNTICA a la suya. También es un exceso que les den 20 horas diarias de confinamiento en celda, además de mandarle a un penal que no es de primarios. No les conozco, creo que me tienen poca simpatía y todo me hace creer que inocentes no son, pero tampoco se les puede linchar así, ante el silencio de todos. Eso ya no es justicia. Es linchamiento.