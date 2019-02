Infamia para embarrar

NUNCA tuve “reuniones periódicas” o “almuerzos” con ese Raymundo Serra, como publicó venenosamente La República (LR), vía el “sanmartiniano” coleguita César Romero, por una inmundicia expectorada por ese gángster brasileño (y ese tan profesional Romero no me pidió mi versión).

Me reuní –frente a frente y con nadie más– UNA sola vez en mi vida con Serra, como ya lo he contado MIL veces, una tarde en mi casa, donde me ofreció hacer “charlas y talleres” para Odebrecht, lo que rechacé por parecerme una “coima encubierta”. Yo he sido el PRIMERO en denunciar la corrupción brasileña, lo que me costó ataques y despidos. Jamás me puse la camiseta verdeamarilla en la embajada brasileña con Odebrecht, como tanto coleguita retratado. Ese cerdo de Serra ha eructado esa patraña –no sé aún si porque el fiscal lo indujo, porque no han trascendido las preguntas– de que se reunía conmigo (o Vitocho o Galarreta) seguramente dentro de esa cochina campañita para embarrar a los críticos del acuerdo con Odebrecht, tan ventajoso para los brasileños como lesivo para el Perú. ¿Y por qué a los que no son empleados de Odebrecht les jode tanto que se critique este tan desventajoso convenio? ¿No hay libertad de expresión acaso? ¿Uno ya es un corrupto por cuestionarlo?

Sobre LR y su personal… ¿por qué Serra no mentó a AAR, que donde Milagros Leiva reconoció haber hecho trabajos para Odebrecht? ¿A Lauer, tan fotografiado tomando cafés en Lima con Favre? Incluso ayer RMP reveló que almorzó con Serra (y eso no tiene nada de malo). ¿Mohme y Romero jamás se vieron con Serra? ¿Serra se sentó únicamente con Vitocho y Galarreta –ya desmentido por ambos– y nunca con otros congresistas, menos con sus aliados humalistas, caviares y rojos? Vean mi respuesta más larga hoy en Willax. ¡Con pólvora!