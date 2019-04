Curas, chatarra y escuadrones

-Somos un país tan desinstitucionalizado y primitivo que la Iglesia, en pleno siglo XXI, asume el papel de mediadora en la política pública, como acaba de ocurrir en Las Bambas. O sea, el curita del pueblo aún manda aquí más que el alcalde y el comisario, misma narración de Ricardo Palma o Enrique López Albújar. ¡Después nos burlamos de que el islam domine a tanta nación árabe!

-Este tipo de cosas pasan desapercibidas entre tanto tráfago que vive el Perú, pero no dejan de ser importantes. El pasado 6 de marzo escribí una columna aquí, detallando el desastroso estado de nuestra fuerza aérea (mi fuente fue H-13). Allí conté que solamente podían volar dos MIG-29 de las 19 aeronaves rusas de ese tipo que tenemos, así como solo cuatro de nuestros 12 franceses Mirages y dos de nuestros 18 ya venerables Sukhois, también rusos. No quise ser agorero, pero el 29 de marzo pasado precisamente se cayó en Chiclayo uno de esos dos MIG-29 que estaban aún operativos. Es decir, Perú solo cuenta con un MIG-29 para defenderse, amén de seis reactores más (entre esos viejitos Mirages y Sukhois), y vaya uno a saber en qué condiciones estará ese pobre solitario jet. Felizmente, todo anda muy tranquilo con nuestros vecinos, pero el país no puede estar con la guardia tan baja.

-Dada la cantidad de asaltos que se le están atribuyendo a los venezolanos, no me asombraría que la xenofobia esté a tope y que precisamente por eso alcaldes como aquel de Huancayo están buscando rentabilizar políticamente este nefasto sentimiento, como antes lo intentó Belmont. Como tampoco me asombrará que de aquí a unos meses comiencen a aparecer escuadrones de la muerte, “vengadores anónimos” o linchamientos públicos continuos en Lima ante un crimen que no cesa de crecer y que actúa impunemente a todas horas.